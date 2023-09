Ab dem 1. Oktober: DHL erhöht die Preise – Bei DHL geht es mit den Preisen erneut aufwärts. Wie das Unternehmen mitteilte, sei dieser Schritt aufgrund gestiegener Personalkosten und der Inflation notwendig geworden. Die Änderungen werden ab dem ersten Oktober in Kraft treten.

Umgesetzt werden soll die Preiserhöhung in Wellen je nach Kundengruppe. Im Zuge der Neuregelung werden Preisbestandteile wie Energie- und Mautkosten von dem Basispreis losgelöst und als Zuschläge ausgewiesen.

Sollten diese Kosten wieder sinken, wolle man die Einsparungen dann an die Kunden zurückgeben, so wie aktuell im Falle des Energiezuschlages geschehen, wie der Marketingchef der deutschen Brief- und Paketsparte der DHL Group, Benjamin Rasch, betont.

Von der Preiserhöhung betroffen sind allerdings nur der nationale und internationale Paketversand von Geschäftskunden, die nun individuell über die erhöhten Kosten informiert werden sollen.

Damit geht der Kelch an Privatkunden zwar vorüber, es ist aber wohl davon auszugehen, dass die Unternehmen die gestiegenen Kosten weiterreichen werden.

Quelle: chip.de