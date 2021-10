Durch Willen und Workout: 72-Jähriger sieht aus wie Anfang 40 – Dass körperliche Ertüchtigung im individuell richtigen Maß förderlich für die Gesundheit ist und die Lebenserwartung einer Person eher erhöht, als mit Bluthochdruck und 20 Tüten Chips auf der Couch zu hocken, sollte hinlänglich bekannt sein. Wohl nur die Verfechter ungesunderen Lebenswandels dürften das bezweifeln. Wie jung ein Leben voller Sport einen Menschen halten kann, zeigt dieses Video.

Dieser Mann heißt Xinmin Yang und ist in seiner Heimat China ein Veteran der Bodybuilding-Bewegung. Er hört auch auf den Namen „Iron Grandfather“ – der eiserne Großvater. 72 ist Xinmin Yang, könnte nach Meinung des Verfassers aber wohl als irgendwas um die 40 durchgehen. Er selbst betont, dass seine Herangehensweise an das Thema Fitness ihm zu einem „gesunden Leben“ verholfen habe.

Von Anfang an dabei

1983 fanden in China die ersten nationalen Bodybuilding-Meisterschaften statt – 1953 war der Sport aus dem Land verbannt worden. Bereits 1984 entdeckte Xinmin Yang diese Disziplin für sich und kommt seitdem nicht davon los. So ist er als Aushängeschild des Lebenswandels immer mal wieder in den sozialen Medien. Im Online-Forum Reddit tauchte unlängst etwa ein Video des Bodybuilding-Urgesteins auf. Der Kommentar dort (übersetzt):

„Dieser 70 [Jahre] alte Mann sieht aus, als wäre er in seinen Dreißigern nach 34 Jahren [täglichen] Trainings.“ Einige Nutzer widersprachen, dementierten, dass Xinmin Yang wirklich aussehen würde, als wäre er in seinen Dreißiger. Doch selbst die kritischsten Redditors räumten ein, dass der Mann für sein Alter in „unglaublich guter Form“ ist. So oder so: Yang trainiert täglich und verweist auf den Nutzen für sein Leben und seine Gesundheit.

Erfolg und Arzt geben ihm Recht

Gegenüber dem chinesischen Fitnessunternehmen Change Company sagte Xinmin Yang 2018 etwa in einem Interview: „Im Laufe der Jahre habe ich dank des Bodybuildings ein gesundes Leben geführt. Ich sollte also dankbar sein für das, was ich im Bodybuilding erreicht habe und [es] fördern, damit mehr Leute bereit sind, sich am Bodybuilding-Training zu beteiligen.“ Yang beteuert, dass ihm bei jeder ärztlichen Untersuchung attestiert wird, dass er keinen Tag älter als 60 aussehe.

Teil seiner Routine: Der Bodybuilder isst jeden Morgen sechs bis acht Eier. Sein Frühstück habe sich dabei in einem Jahrzehnt nie geändert: „Zum Frühstück esse ich normalerweise Tomaten, Gurken, Haferflocken, Eier und etwas Hühnerbrust.“ Heute arbeitet Xinmin Yang nach wie vor als Kursleiter. Sowie als Personal Trainer. Mit 72.