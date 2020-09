So wird das Wetter in Deutschland

In den letzten Wochen konnte man noch mal richtig das warme und stellenweise heiße Spätsommer-Wetter genießen. Auch am heutigen Mittwoch wird es noch mal vielerorts freundlich mit angenehmen Temperaturen. Doch bereits am morgigen Donnerstag ist damit Schluss. Denn von Westen her rauscht kalte Atlantik-Luft heran. Das bedeutet einen merklichen Wetterumschwung.

Somit hält nun auch wettertechnisch nach dem kalendarischen Herbstbeginn am 01. September der Herbst Einzug. Spätestens am Wochenende wird es ungemütlich mit frischen Temperaturen, Wind, vielen Wolken, Regen und sogar Schnee. Durch die heranrauschenden Tiefs gibt es in den nächsten Tagen zudem reichlich Neuschnee in den Alpen.

Am morgigen Donnerstag breiten sich die Wolken inklusive Regenschauern bereits großräumig in Deutschland aus. Es wird windig und kühler bei 17 bis 22 Grad. Während im Süden auch mit Gewittern zu rechnen ist, kann man sich im Osten des Landes noch mal auf einen schönen, letzten Spätsommertag freuen mit bis zu 25 Grad.

RTL-Meteorologe Pfaff fasst zum Wetterumschwung: „Am Freitag gibt es im Süden und im Osten zum Teil sehr ergiebigen Regen. Auch der Norden kann aus dichten Wolken ein paar Schauer abbekommen. Im Westen bleibt es hingegen überwiegend trocken. Dazu erwarten uns nur noch 10 bis 17 Grad. Am Samstag im Süden und Osten weiter nass, wobei die Schneefallgrenze gegen 1200m sinkt. Auch sonst ist es meistens wolkig, es fällt aber nur wenig Regen.

Die Temperaturen: zwischen 5 Grad an den Alpen und 15 Grad an der See. Der Sonntag bringt dann vor allem im Norden und im Südwesten mitunter kräftigen Regen. Dabei bleibt es weiterhin herbstlich kühl bei 6 bis 16 Grad. Abgerundet wird das Bild vom Voll-Herbst von einem zeitweise lebhaften bis stürmischen Wind.“

Die Aussichten für die nächste Woche sehen ähnlich aus. Es bleibt in den nächsten sieben Tagen bei nasskaltem Herbstwetter mit gebietsweise reichlich Regen. Aufgrund der Trockenheit sind dies für die Natur jedoch gute Aussichten.

Mit dem Tief „Valentina“ gefolgt vom Tief „Wicca“ bleibt es demnach bis mindestens Ende September herbstlich. Zudem ist ein neues Hoch nicht in Sichtweite. Also vergesst in den kommenden Tagen den Regenschirm nicht und holt die Übergangsklamotten aus dem Schrank.

Quelle: wetter.de