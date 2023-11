6aus49 und Spiel 77: Ab November gelten neue Lotto-Regeln – Lottospieler aufgemerkt: Ab dem 1, November gelten modernisierte Regeln für Spielteilnehmer der Lotterie 6aus49 und dem Spiel 77. Dazu gehört, dass der Jackpot künftig auf maximal 50 Millionen Euro anwachsen kann, anstatt wie bisher „nur“ auf 45 Millionen Euro.

Sollte beim Mittwoch- und Samstag-Lotto zudem die Gewinnklasse 1 beim Erreichen des Maximal-Jackpots nicht besetzt sein, bleibt die 6aus49-Gewinnsumme solange bestehen, bis mindestens ein Spieler die sechs Gewinnzahlen plus Superzahl richtig getippt hat. Damit entfällt die bisherige garantierte Ausschüttung nach Erreichen des Maximal-Jackpots.

Beträge, die die maximale Gewinnsumme überschreiten, werden künftig zudem in der Gewinnklasse 1 zurückbleiben und dienen dort als Zuführungsbetrag in der ersten Ziehung nach dem Erreichen des Maximal-Jackpots in dieser Klasse. Damit steht also in Zukunft nach Abschluss der Maximal-Jackpot-Phase ein größerer Start-Jackpot für die Gewinnklasse 1 bereit.

Laut den Betreibern von 6aus49 ändern sich die mathematischen Gewinnchancen durch die Neuerungen nicht und betragen in der Gewinnklasse 1 weiterhin 1 : 139.838.160.

Mit Blick auf die Zusatzlotterie Spiel 77 kann der Jackpot nun außerdem auf bis zu 10 Millionen Euro anschwellen. Die Regelungen zur Ausschüttung des Maximal-Jackpots im Spiel 77 entsprechen den Neuerungen von 6aus49. Auch hier bleibt die Wahrscheinlichkeit für einen Gewinn in der Gewinnklasse 1 weiterhin bei 1 : 10.000.000.

Quelle: chip.de