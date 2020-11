4 Tage ohne Schlaf: Kleinwüchsiger Mann rettet Erdbeben-Opfer – Nach einem Erdbeben, das die türkische Küste erschüttert hat, sind Retter mit Bergungsarbeiten und der Suche nach Verschütteten beschäftigt. Einer von ihnen ist ein Mann, der seine Kleinwüchsigkeit gezielt dazu nutzt, sich durch die Trümmer zu zwängen und so Menschen das Leben zu retten.

Das Beben erschütterte die Ägäis und sorgte sowohl auf türkischen als auch auf griechischen Inseln für Verwüstung. Es war bis Kreta zu spüren. Am schwersten von der Naturkatastrophe betroffen ist jedoch die türkische Stadt Izmir. Nach dem Beben haben sich Freiwillige und professionelle Retter zusammengetan, um Menschen zu helfen. Einer von ihnen ist Ridvan Celik.

Der 29-Jährige löste noch am selben Tag ein Flugticket in seiner Heimatstadt, um sich zum Epizentrum der Katastrophe zu begeben und dort Menschen zu helfen. Seinen größten Vorteil dabei stellt seine Körpergröße von 98 Zentimetern dar. Diese befähigt Ridvan Celik, sich durch Trümmerfelder und Spalten zu zwängen, durch die größere Menschen nicht passen würden.

So unter dem Schutt durch klaustrophobische Tunnel kriechend, sucht Ridvan nach Eingeschlossenen, die ihrer Rettung harren könnten. Gegenüber der Zeitung „Yeni Safak“ sagte der 29-Jährige: „Ich denke an die Kinder und Eltern, die noch unter den Trümmern liegen könnten – und an meine Erfahrungen vom Erdbeben von 1999. Daher zögerte ich nicht, stets mit dem Gedanken, dass das auch meine Lieben sein könnten, die dort verschüttet sind.“

Es sind zermürbende Umstände, unter denen Ridvan und die anderen Retter arbeiten: Die Temperatur fällt unter 10 °C, Überlebende sind obdachlos und müssen häufig in Zelten unterkommen und sich an Feuern wärmen. 116 Menschenleben hat das Beben in der Türkei gefordert, in Griechenland starben zwei Teenager infolge der Erschütterungen.

Trotz der verheerenden Umstände, so berichtet „Yeni Safak“, half Ridvan unermüdlich – im wahrsten Sinne des Wortes: Ganze vier Tage suchte der 29-Jährige ohne eine Minute Schlaf nach Überlebenden.

Quelle: ladbible.com