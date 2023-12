Was 2023 in Sachen Feuerwerk zu beachten ist

Noch vier Wochen bis Silvester: Was 2023 in Sachen Feuerwerk zu beachten ist – Es sind noch rund vier Wochen bis Silvester, doch schon jetzt füllen die ersten Läden ihre Lager mit Feuerwerksartikeln. Bis diese offiziell über die Theke gehen dürfen, dauert es jedoch noch – der bundesweite Verkauf startet erst am Donnerstag, den 28. Dezember.

Die Händler erwarten nach dem guten Geschäft im letzten Jahr für den Abschied von 2023 einen wahren Ansturm – nicht zuletzt auch, weil die Supermärkte bis Dienstag, den 26. Dezember geschlossen haben und Silvester diesmal auf einen Sonntag fällt.

Einige Händler, wie etwa der Discounter Lidl, bieten ihren Kunden deshalb bereits jetzt die Möglichkeit zur Vorbestellung an.

Dies umfasst allerdings vor allem hochpreisige Systemfeuerwerke ab 79,99 Euro aufwärts, und auch nicht alle Lidl Filialen. Feuerwerkshersteller Weco hat bereits im letzten Jahr ein System zur Vorbestellung eingeführt, nachdem sich im Zuge des Werksverkaufs so lange Schlangen gebildet hatten, dass sogar die Polizei eingeschaltet werden musste. Von daher ist es auch in diesem Jahr wieder möglich, ab dem 28. Dezember Produkte aus dem Werk in Eitorf (bei Bonn) vorzubestellen und abzuholen.

Ab dem 28. Dezember können Kunden ab 18 Jahren Feuerwerk generell bei Action, Aldi Nord, Aldi Süd, Edeka, Globus Supermarkt, Hellweg Baumärkte, Kaufland, Lidl, Marktkauf, NETTO Deutschland, Netto Marken-Discount, NKD, Norma, Penny, Rewe, Tegut, Thomas Philipps oder Woolworth kaufen. Im Hause Hagebau und Obi ist es indes den jeweiligen Filialen selbst überlassen, ob man dort Feuerwerk anbieten möchte oder nicht.

Gänzlich auf den Verkauf verzichten Bauhaus, Globus Baumarkt, Toom Märkte und Hornbach.

Kleinere Artikel, wie Knallfrösche und Wunderkerzen, werden flächendecken in so ziemlich allen Märkten erhältlich sein, so etwa auch bei Kik, Tedi oder in den EuroShop-Läden.

Da Silvester auf einen Sonntag fällt, kann Feuerwerk auf den letzten Drücker nur in Supermärkten gekauft werden, die auch am Sonntag geöffnet haben oder über eine Sondergenehmigung verfügen. Es ist aber wohl davon auszugehen, dass es dabei zu einem enorm großen Ansturm kommt, so dass man eindeutig besser damit beraten ist, sich vorher schon einzudecken.

Sämtliche Feuerwerksprodukte, die im deutschen Einzelhandel vom 28. bis 30. Dezember verkauft werden, müssen offiziell zugelassen sein.

Verbraucher können dies an der CE-Kennzeichnung mit einer vierstelligen Zahl auf der Verpackung erkennen. Von Feuerwerkskörpern aus dem Ausland rät die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) hingegen ausdrücklich ab: „Illegale Knallkörper können zu erheblichen Verletzungen führen. Diese enthalten oft nicht nur Schwarzpulver, sondern sind mit einem viel stärker reagierenden Blitzknallsatz gefüllt oder enthalten eine deutlich größere Nettoexplosionsmasse.“

Zwar wird es in den Städten in diesem Jahr kein generelles Böllerverbot geben, grundsätzlich verboten ist allerdings das Zünden von Feuerwerk in der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Alten- und Kinderheimen sowie von besonders brandempfindlichen Gebäuden wie Fachwerkhäusern.

Auch kann das Böllern in zuvor festgelegten Bereichen untersagt werden, weitere Verbote von den Kommunen erlassen werden.

So etwa in München am Marienplatz und in der Fußgängerzone zwischen Viktualienmarkt und dem Stachus, wo der Abschuss von Feuerwerken untersagt ist. Darüber hinaus gilt ein besonderes Böllerverbot innerhalb der Umweltzone des Mittleren Rings, wo Raketen der Kategorie F2 mit ausschließlicher Knallwirkung nicht gezündet werden dürfen, Raketen und Böller ohne Knallwirkung dagegen schon.

In Bayreuth sind Böller und Raketen im historischen Zentrum nicht erlaubt, ebenso wenig im Bremer Schnoorviertel und in den Innenstädten von Göttingen, Hannover und Nürnberg. Weiterhin gilt auf Frankfurts berühmter Mainbrücke ein Feuerwerksverbot, während man in Hamburg rund um die Binnenalster und auf dem Rathausmarkt nicht Böllern darf.

In Karlsruhe umfasst das Verbot den Marktplatz und den Schlossplatz, in Konstanz, Radolfzell (Kreis Konstanz), Ravensburg, Calw, Rottweil und Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) haben die Verantwortlichen ein Feuerwerksverbot für die Altstadt und in der Nähe von historischen Gebäuden ausgesprochen.

Sämtliches Pulver sollte übrigens in der Nacht zum Neujahr verschossen werden – das Zünden der Reste am Folgetag ist in der Regel verboten.

Beachten sollte man außerdem folgende Punkte:

Nehmt unbedingt Rücksicht auf Haustiere und Kleinkinder

Lest vor dem Zünden der Feuerwerke die Gebrauchsanleitung durch

Haltet stets genügend Abstand zum Feuerwerkskörper

Zündet Raketen niemals an, wenn ihr diese noch in der Hand haltet

Achtet auf die Windrichtung und umliegende Häuser sowie Bäume

