2022 wird wohl ein Wespen-Jahr: Warum man die Tiere nie anpusten sollte – Für die einen sind sie nützliche staatenbildende Insekten, für die anderen Plagegeister in der Bäckerei, am Kaffeetisch oder beim Grillen. Fest steht: Wespen gehören zum Sommer – und je weiter der Mensch in ihre ursprünglichen Lebensräume vorgedrungen ist, desto mehr muss man sich wohl an ihren Anblick gewöhnen. Sie einfach so zu töten, ihre Nester zu vernichten, steht mittlerweile unter empfindlichen Strafen. Gibt es effektive Tricks, um sie zu verjagen?

Wie unter anderem „Deutschlandfunk Nova“ berichtet, könnte der trockene Sommer 2022 ein regelrechtes Wespenjahr hervorbringen. Die Tiere schwärmen in einer beachtlichen Menge aus, suchen Nahrung. Im Juli jagen sie, insbesondere Fleisch, befreien den Menschen aktiv von Mücken und anderen Plagegeistern.

Alles andere als Schädlinge

Doch wer einfach nur in Ruhe sein Grillfleisch genießen will – oder später im Jahr seinen Kuchen, wird enttäuscht: Denn wenn die Tiere nach der Fütterung ihrer Larven mit Fleisch um den August herum eher auf Süßes für sich selbst aus sind, werden sie dem Menschen rasch lästig. Auf dem Pflaumenkuchen hocken dann gleich mehrere schwarz-gelbe Kaffeegäste, die keiner geladen hat. Beobachtet man sich oder andere Leute, erlebt man meist in etwa drei typische Reaktionen:

Einige springen auf, wedeln panisch herum, machen die Tiere aggressiv, provozieren durch Schläge. Manche sitzen still, halten Mund und Nase geschlossen, in der Hoffnung, dass die Summer verschwinden, statt in die Öffnungen zu fliegen. Wieder andere setzen darauf, nach Wespen zu pusten – und erzielen mit dem Reflex den gegenteiligen Effekt, ähnlich wie beim Herumfuchteln in der Luft: Denn wir atmen Kohlendioxid aus – für die Wespen ist das ein Alarmsignal, das einem Bericht des „Express“ zufolge Aggressionen bei den Tieren auslöst.

Wassernebel hilft

Worauf man hingegen setzen sollte, erläutert im Artikel der Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV): Wassernebel, den man auf die Tiere sprüht – ein einfaches psychologisches Manöver. Denn die Wespen vermuten in dem Sprühnebel den Beginn eines Regenschauers – und suchen das Weite, verziehen sich friedlich zurück zu ihrem Nest. Wichtig dabei ist, keine Chemikalien oder gar Gift zu nutzen – eine einfache Sprühflasche genügt dafür.

Wichtig: Wird eine Flasche für etwa Glasreiniger oder andere Putzmittel für diesen Zweck wiederverwendet, muss darauf geachtet werden, sie gründlich zu reinigen, damit Reste der Chemikalien den Tieren keinen Schaden zufügen. Eine weitere Empfehlung: Aus einer braunen Papiertüte einfach ein Fake-Nest basteln und dieses vor Ort aufhängen. Die territorialen staatenbildenden Insekten wähnen sich im Revier eines anderen Schwarms – und suchen dem Bericht zufolge das Weite.

Quelle: express.de