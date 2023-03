20 Grad und mehr: Leute, es wird endlich Frühling – So langsam geht dem Winter in Deutschland die Puste aus. Die Vorhersagen künden für die nächsten zwei Wochen von mildem Wetter bei Temperaturen um die 15 bis 20 Grad. Zwar bleibt es leicht wechselhaft, Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „Wetter.net“ prognostiziert aber: „Das nasskalte Schmuddelwetter scheint vorbei zu sein.“

Gegenüber „Bild“ erklärte der Wetterexperte weiter: „Es bleibt in den kommenden Tagen deutlich wärmer als zuletzt. Einstellige Tageshöchstwerte gibt es erst mal nicht mehr.“

Während sich die Temperaturen in den meisten Teilen Deutschlands im Bereich um die 15 bis 20 Grad einpendeln, sind im Südwesten zeitweilig sogar 21 oder 22 Grad möglich.

Meteorologe Karsten Kürbis vom Deutschen Wetterdienst im Seewetteramt Hamburg bestätigt: „Die Wetterlage stellt sich jetzt um. Wir erwarten jetzt einen deutlichen Temperaturanstieg für die nächsten Tage.“

Angeschoben wird das Frühlingswetter von einem Tiefdruckgebiet auf dem Atlantik, welches warme Luft aus Südeuropa bis in unseren Norden transportiert.

Klimatologe Dr. Karsten Brandt von „Donnerwetter.de“ stimmt in den optimistischen Reigen ein und sagte der „Bild“: „Tagsüber klettert das Thermometer auf Höchstwerte von teils 20 Grad entlang des Rheins. Frankfurt und Köln kommen auf Werte um 17/18 Grad, im Norden werden Temperaturen um 14 bis 16 Grad erreicht, um 15 Grad in Berlin und Dresden.“

Dennoch ist nach wie vor mir Kälteeinbrüchen zu rechen. Jung betont: „Viele fragten in den vergangenen Tagen, ob sich nun das Thema Schnee erledigt hat. Das kann man so pauschal zu dieser Jahreszeit nicht sagen. Erst ab Mitte Mai ist man so langsam vor Nacht- und Bodenfrösten sicher.“

Jung weiter: „Auch wenn es nun in den nächsten Tagen eher recht mild bis warm weitergeht, kann man da noch nicht sicher sein, dass es keinen Frost oder Nachtfrost mehr geben wird.“

