170 Beamte im Einsatz: Bundesweite Razzia bei der „Letzten Generation“ – Mit Blick auf das politische Geschehen rund um den Klimaaktivismus der „Letzten Generation“ war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, die Meldung einer kürzlich erfolgten Razzia kommt dann aber doch sehr plötzlich. Wie es heißt, seien Ermittler im Auftrag des bayerischen Landeskriminalamts und der Generalstaatsanwaltschaft München am Mittwoch bundesweit gegen die Organisation vorgegangen.

Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren vonseiten der Generalstaatsanwaltschaft München unter dem Verdacht der Begehung von Straftaten.

Laut den Behörden habe man insgesamt 15 Objekte in sieben Bundesländern durchsucht und außerdem noch zwei Kontobeschlagnahmebeschlüsse sowie einen Vermögensarrest zur Sicherung von Vermögenswerten vollstreckt.

Einem Polizeisprecher zufolge habe man auf Anweisung der Staatsanwaltschaft darüber hinaus auch die Homepage der Gruppe beschlagnahmt und abgeschaltet.

Rund 170 Beamte sollen an der Aktion beteiligt gewesen sein, die sich auf Objekte in sieben Bundesländern konzentrierte: Hessen im Landkreis Fulda, in Hamburg, Sachsen-Anhalt (Magdeburg), Sachsen (Dresden), Bayern (Augsburg und München), Berlin und im Kreis Segeberg in Schleswig-Holstein.

Das Ermittlungsverfahren gegen sieben Personen im Alter zwischen 22 und 38 Jahren war nach zahlreichen Strafanzeigen eingeleitet worden, die vonseiten der Bevölkerung erstattet worden waren.

Im Raum steht der Tatvorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung.

Den Beschuldigten wird dabei zur Last gelegt, im Zuge einer von ihnen organisierten und über die Homepage beworbenen Spendenkampagne mindestens 1,4 Millionen Euro zur Finanzierung weitere Straftaten der „Letzten Generation“ gesammelt zu haben.

Zwei der Beschuldigten wird außerdem vorgeworfen, Teil eines versuchten Sabotageaktes gegen die Öl-Pipeline Triest-Ingolstadt im April 2022 gewesen zu sein.

Festnahmen seien bislang jedoch noch nicht erfolgt, sei das Ziel der Durchsuchungen zunächst doch gewesen, Beweismittel zur Mitgliederstruktur der „Letzten Generation“ zu finden, ihre Finanzierung weiter aufzuklären und Vermögenswerte zu beschlagnahmen.

