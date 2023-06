14-mal den Jackpot abgeräumt: Mann entwickelte Gewinner-System – Nicht nur Glücksspieler im Kasino schwören darauf, auch Lottospieler kennen es: Ihr todsicheres „System“ – selbst wenn es jahrzehntelang ohne Erfolg bleibt. Denn laut „Swisslos“ liegt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass man im Lotto gewinnt, bei 1:31 Millionen. Einer, der wirklich ein System hatte, das funktionierte, war Stefan Mandel. Der knackte den Lotto-Code – und gewann 14 Mal den Jackpot.

Der Mann aus Rumänien überlegte in den sechziger Jahren, wie er seine Barschaft aufbessern könnte. Der Mathematiker und Ökonom grübelte und fand laut einem Bericht von „Der Westen“ so schließlich heraus, wie er seine Lotto-Chancen nicht nur drastisch erhöhen konnte, sondern dazu auch keineswegs zu illegalen Methoden greifen musste. Der junge Mann ersann einen ausgeklügelten Algorithmus, da ihm das Wasser finanziell wohl bis zum Hals stand.

In einem TV-Interview mit einem australischen Sender sagte Mandel damals:

„Ich brauchte einen Weg, um schnell an Geld zu gelangen.“ Der Algorithmus Mandels vermochte fünf von sechs Gewinnzahlen sicher vorherzusagen. Damit gewann der Mann prompt in der rumänischen Lotterie – erhielt auf einen Schlag umgerechnet 20.600 Euro. Mit dieser Summe wanderte er laut einem Bericht der „New York Post“ nach Australien aus. Dort wandte er die Methode wieder an – sahnte diesmal ganze zwölf Mal ab. Seine Methode klingt dabei denkbar einfach:

Mandel hielt sich an solche Lotterien, bei denen sich jede denkbare Zahlenkombination tippen ließ, dieses Vorgehen allerdings in Summe weniger kostete als der zu erwartende Gewinn. In Australien reagierte man mit Gesetzesänderungen, um das Mandel-System zu knacken. Erst änderte man das Gesetz so, dass es einer Einzelperson untersagt war, bei einer Ziehung alleine sämtlichen möglichen Kombinationen zu spielen. Kurzerhand tat sich Mandel einfach mit fünf weiteren Personen zusammen.

Die Reaktion des australischen Staates:

Nun war es auch Personengruppen untersagt. Kurzerhand antwortete Mandel darauf wiederum, indem er einfach eine Lottofirma gründete. Immer wieder wurde der umtriebige Mathematiker vor Gericht gezerrt – die Verfahrenssummen verschlangen einen Großteil seiner Gewinne. Da reichte es dem Manne – er spielte exklusiv in einer einzigen Lotterie in den Vereinigten Staaten. Der Jackpot dort war dreimal so hoch wie die Kosten dafür, sämtliche Zahlenkombinationen zu tippen.

Also spannte Mandel nunmehr ganze 16 „Mitarbeiter“ ein – so räumten sie im Jahr 1992 stattliche 27 Millionen US-Dollar ab. Die Summe wurde unter allen geteilt. Mandel verschaffte seine Methode jedoch kein sorgenfreies Leben, nahm es mit den Gesetzen wohl nicht so genau: In Israel etwa wanderte er 20 Monate wegen Anlagebetruges ins Kittchen. Ein großer Rechtsstreit verschlang sein Vermögen – 1995 meldete er Konkurs an. Derzeit lebt er dem Bericht zufolge auf einer Insel im Pazifik namens Vanuatu.

Heute funktioniert das System Mandels nicht mehr:

Die Lotterien haben auf seine Gewinnserien reagiert, Regeln und Mechanismen wurden entsprechend adaptiert. So besagt auch das deutsche Lottosystem ganz bewusst, dass ein Jackpot niemals den Einsatz für alle möglichen Kombinationen übertreffen darf.

Quelle: derwesten.de