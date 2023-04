11 Tage Schlaf-Entzug für Rekord-Versuch: Mann berichtet von beängstigenden Folgen – „Schlaf ist eine Waffe“, sagt man so schön unter Soldaten. Weil die Wahrnehmung erhalten bleibt, der Körper und der Geist ruhen, um für kommende Herausforderungen gerüstet zu sein. Wer zu wenig schläft, schadet seinem Blutdruck, nimmt oftmals durch hormonelle Veränderungen zu, kann unter Stimmungsschwankungen leiden und sein Immunsystem schwächen. Doch wie lange geht es ohne Schlaf – und was passiert dabei? Ein Mann, der elf Tage nicht schlief, erläutert seine Erlebnisse.

Der Engländer Tony Wright versuchte vor Jahren, den Weltrekord für die längste Zeit ohne Schlaf zu brechen. Zwar scheiterte er, schaffte aber immerhin beeindruckende 266 Stunden, ohne auch nur ein Nickerchen zu machen. Ein Zustand, den nur die wenigsten freiwillig anstreben würden. Wright berichtete später in Interviews über sein Erlebnis. Dabei schilderte er die Veränderungen seines Geisteszustandes durch das Experiment.

Er habe sich beinahe erleuchtet gefühlt, heißt es

Ein Zustand, der damit einherging, dass er Zugang zu einem neuen Bereich seines Gehirns erschlossen habe. Indem einem anderen buchstäblich der Saft in Sachen Hirnstrom ausging. Wörtlich führte Tony aus: „Im Grunde genommen entzieht man dem rationalen Verstand, dem egoistischen Verstand, den Schlaf, und seine Batterien sind am Ende. Natürlich fühlt sich das nicht sehr gut an … aber wenn man darüber hinausgeht, beginnt auch die Fähigkeit [des rationalen Verstandes], die Kontrolle zu behalten, zusammenzubrechen, und dann kann man anfangen, Einblicke in die andere Seite des Gehirns, das andere Selbst, zu bekommen.“

Weiter erläuterte er: „Es ist nichts Neues, wach zu bleiben, um in einen anderen Zustand zu gelangen – es wird nicht mehr verstanden, es scheint oft als eine Art primitiver Unfug erachtet zu werden – aber es ist immer noch eine lebendige Tradition. Ich habe mit vielen Menschen darüber gesprochen. Die meisten Menschen haben Erinnerungen, nachdem sie gefeiert oder hart gearbeitet haben. Sicherlich sind sie müde, aber in diesem Moment erlangen sie einen Einblick in etwas anderes.“

Tony Wright betont:

„Eine Art Weichheit, ein entspannterer Zustand, oft emotionaler – weil mehr Zugang zur emotionalen Seite des Gehirns besteht – und sogar das Gefühl, sich für kurze Zeit recht wohl zu fühlen, oder sogar einen Aufschwung zu erleben. Was mich interessiert, ist, was das für einen Sinn ergibt. Und: Wäre es möglich, dies auszunutzen und Techniken zu kombinieren, um die linke Gehirnhälfte anzusprechen? Etwas, das sich zunächst nicht gut anfühlt, aber die Belohnung auf der anderen Seite scheint die Mühe zu lohnen.“

Heute versucht sich niemand mehr an diesem Rekord, zumindest nicht in offizieller Funktion – beim Guinness-Buch lehnt man ihn mittlerweile ab, weil die gesundheitlichen Folgen von Schlafentzug dramatisch sein können. Davor wird gewarnt. Somit hält den letzten Rekord in dieser Hinsicht ein gewisser Robert McDonald. Sein Rekordversuch stammt laut einem Bericht von „LADbible“ von 1986 und umfasst 453 Stunden und 40 Minuten ohne Schlaf. Das sind ganze 18 Tage, 21 Stunden und 40 Minuten.

