Weltall: China plant 1000 Meter langes Raumschiff – Gigantische Raumschiffe, wir kennen sie aus Filmen wie „Star Wars“ oder „Star Trek“. In der Realität kehrt indes Ernüchterung ein, schaut man auf die seit den 60er Jahren ins All geschossenen Raumfähren. Schließlich sind sie weit davon entfernt auch nur ansatzweise so etwas wie Raumkreuzer oder gigantische Raumschiffe zu sein.

Das könnte sich in Zukunft allerdings ändern. Denn chinesische Wissenschaftler arbeiten an einem wahrhaft gigantischen Raumschiff, das auf eine stolze Länge von über 1000 Metern kommen soll. Laut einer ersten Studie will man im All die Grundbedingungen auslotsen für den Bau eines solchen großen Raumschiffs.

Erforschung der Geheimnisse des Universums

Die National Natural Science Foundation in China hatte zuvor dazu aufgefordert, Lösungen für Forschungsaufgaben im Weltall zu finden. Im Forschungsplan dazu finde sich eben auch der Bau eines derart kolossalen Raumschiffs. Beschrieben wird dies im Plan mit „wichtige strategische Raumfahrtausrüstung für die künftige Nutzung von Weltraumressourcen, die Erforschung der Geheimnisse des Universums und das langfristige Leben im Orbit.“



Demzufolge sollen nun Methoden gesucht werden, mit denen man möglichst wenig Material für ein derlei großes Bauprojekt ins All schaffen kann. Die Machbarkeitsstudie ist auf fünf Jahre ausgelegt und soll zwei Millionen Euro verschlingen.

Bau eines solchen Raumschiffs durchaus machbar

Nach aktuellem Stand der technischen Möglichkeiten, müssten die Forscher allerdings beachtliche revolutionäre Ideen auf den Tisch legen, um ein über 1000 Meter langes Raumschiff realisieren zu können. Als fast sicher gilt, dass ein derartiges Schiff im All montiert werden müsste, da ein Gefährt dieser Größe nicht von der Erde starten könnte.

Gegenüber des Magazins „Live Science“ sagte der ehemalige NASA-Cheftechnologe Mason Peck, dass der Bau eines solchen Raumschiffs „durchaus machbar“ sei. Allerdings würden die Kosten in astronomische Höhen steigen. Alleine der Bau der Internationalen Raumstation (ISS) hat rund 100 Milliarden Dollar gekostet. Und die ISS ist gerade einmal 110 Meter groß.

Quelle: stern.de