10 Millionen Scoville: Männer leiden für die schärfste Pizza der Welt – Seid ihr gerade hungrig? Steht euch der Sinn nicht nur nach etwas Leckerem, Heißem, sondern auch nach der nötigen Dosis Schärfe? Sollte dem so sein, seid ihr bei diesem Video an der richtigen Adresse. Denn nun geht es nicht ohne Grund episch in der Küche zur Sache, wenn nicht weniger als die (inoffiziell) schärfste Pizza der Welt zubereitet und danach „genossen“ wird. Die hat es in sich.

Das ist wörtlich gemeint, denn das Ding kommt seinen Köchen zufolge mit über den Daumen geschätzt gnadenlosen zehn Millionen Scoville daher. Mit dieser Maßeinheit wird die relative Schärfe von Paprikaschoten ausgedrückt – oder besser gesagt des darin enthaltenen Wirkstoffes Capsaicin. Dieses Alkaloid greift die Schmerzrezeptoren von Lebewesen an – ein Prozess, den Mensch und Tier beim Schmecken oder Riechen als Schärfe wahrnehmen, die bis zur Höllenqual, Brechreiz und Kreislaufreaktionen führen kann.

Die Scoville-Skala reicht dabei weit in die Höhe:

Weit unten sitzen prominente Vertreter: Gemüsepaprika bringen es auf einen Schärfegrad von 0 bis 10 Punkten, bei Peperonisorten ist man mit 100 bis 500 dabei, die beliebte Tabascosauce findet sich irgendwo zwischen 2500 und 5000. Schärfer sind da schon die auf Chili-Burgern beliebten Jalapeños mit 2500 bis 8.000 auf der Skala, reiner Cayennepfeffer bringt es gar mindestens auf satte 30.000. Ein letzter Vergleich zur Einordnung der Inferno-Pizza:

Substanzen wie Pfefferspray gegen Menschen bewegen sich jenseits der 100.000, Mittel zur Bärenabwehr kommt auf 150.000-300.000 Scoville. Die Pizza aus diesem Video gelangt auf einen Schärfegrad von rund 10 Millionen, wie die Macher betonen. Dass diese Jungs keine Spielchen spielen, wissen ihre Zuschauer seit vielen Jahren – schließlich sind die Betreiber von „Epic Meal Time“ echte Netzvideo-Urgesteine.

Was deren Küchen über die Jahre an Wahnsinn erlebt haben, sollte eigentlich Dutzenden Kardiologen den Südsee-Urlaub und Garagen voller Luxuslimousinen zahlen:

Denn wenn der mächtig bärtige „Sauce Boss“ Harley Morenstein und die anderen aus dem Team von „Epic Meal Time“ kochen und braten, dann gehen ohne Übertreibung ganz wörtlich gemeint Schubkarren voller Bauchspeck und Zentner an Nahrung in Gerichten auf (oder je nach Sichtweise unter), für die man entweder einen Gabelstapler oder zumindest ein paar Sanitäter auf Stand-by dabeihaben sollte.

Angesichts all der irrsinnigen Burgerkolosse und Badewannen-Lasagne, die sie im Laufe ihrer YouTube-Karriere so zubereitet und verspeist haben, wundert man sich, dass das Team bis heute wohl noch vollständig ist und niemand von den Herren an Herz- und Lebererkrankungen zugrunde ging. Das hat sich auch mit diesem Video und dieser Pizza, mit deren Schärfe man Asphalt Blasen werfen lassen könnte, nicht geändert. Was die Sache dabei am schlimmsten macht: Harley verträgt bekennend gar keine scharfen Sachen …