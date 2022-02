1.600 Liter Diesel: Polizei erwischt dreisten Tanktouristen – Der Bundespolizei ging kürzlich ein besonders dreister Tanktourist ins Netz: Ein Mann aus Thüringen war über die deutsch-polnische Grenze nach Bogatynia gefahren, um dort günstig Diesel abzuzapfen – und zwar fässerweise.

Insgesamt 1.600 Liter wollte der 59-Jährige nach Deutschland bringen.

Auf seiner Rückfahrt wurde der Mann im sächsischen Zittau jedoch von der Polizei gestoppt, der die acht 200-Liter-Metallfässer auf der Ladefläche des Lkw aufgefallen waren. Die Beamten informierten den Zoll, der daraufhin ein Steuerstrafverfahren einleitete.

Nach Angaben des Hauptzollamtes Dresden sei durch die Aktion eine Steuerschuld von rund 750 Euro entstanden. Außerdem verhängte die Verkehrspolizei wegen des Verstoßes gegen die gefahrgutrechtlichen Vorschriften noch ein Bußgeld in Höhe von rund 1.500 Euro.

Die Idee, im großen Stil Geld zu sparen, ging folglich nicht auf.

Tanktourismus nimmt dieser Tage allerdings immer weiter zu, ist das Tanken in Deutschland aktuell doch so teuer wie noch nie. Ein Allzeithoch jagt das nächste, und ein Ende der sich unaufhaltsam in die Höhe schraubenden Preisspirale scheint nicht in Sicht.

Preistreiber sind ein knappes Angebot bei solider Nachfrage, sowie die politischen Spannungen an der russisch-ukrainischen Grenze, die auf dem Ölmarkt für einen satten Risikoaufschlag gesorgt haben. Hinzu kommt der hierzulande zu Jahresbeginn erneut erhöhte CO₂-Preis.

In Polen hat man die Spritsteuer zum 1. Februar hingegen von 23 auf acht Prozent gesenkt, womit Tanken dort bald bis zu 65 Cent pro Liter billiger sein könnte.

Experten gehen von daher davon aus, dass der Tanktourismus noch einmal deutlich zulegen wird. Bislang ist es nach Angaben der Bundespolizeiinspektion im sächsischen Pirna auf den Straßen in Richtung Polen aber noch ruhig.

„Wir haben das im Blick, registrieren auf der A4 zurzeit aber nicht mehr Verkehr als üblich“, zitiert der „Spiegel“ einen Sprecher.

Wissen muss man dabei, dass man Sprit zum Eigenbedarf nur dann energiesteuerfrei nach Deutschland einführen darf, wenn dieser sich im Tank eines Fahrzeugs oder in einem mitgeführten Reservebehälter befindet.

