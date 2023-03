1200 Jahre alte Pyramide: Schatzsucher macht Fund seines Lebens – Wer hat sich als Kind nicht schon gewünscht, einmal auf Schatzsuche zu gehen. Heutzutage erfüllen sich viele diesen Kindheitstraum, indem sie mit Metalldetektoren selbst auf die Jagd nach tollen Funden gehen. Seit Jahren wird nämlich das sogenannte „Sondeln“ immer populärer. Einer dieser Schatzsucher, die mit dem Metalldetektor bewaffnet auf der Jagd sind, hat nun den Fund seines Lebens gemacht.

Die Rede ist von Fraser Bailey aus England, der am 8. Januar 2023 auf einem Feld sein Glück versuchte. Doch alles, was sein Metalldetektor ausmachte, waren schlussendlich verbeulte Blechdosen. Doch davon ließ sich Bailey nicht entmutigen und tastete mit seinem Gerät weiter das Feld ab. Als sein Metalldetektor erneut anschlug und piepste, ging der Engländer erneut von Müll aus.

Er wollte kurz vor dem Fund eigentlich mit der Suche aufhören

Bailey berichtete der BBC sogar, dass er eigentlich so frustriert war, dass er schon gar keine Lust mehr hatte, genau nachzusehen, was sich da in der Erde verbarg. Gut, dass er aber zu seinem Spaten griff und trotz des Frustes nachgesehen hatte. Denn was er infolgedessen aus dem Ackerboden zog, stellte sich letztendlich als wahrer Glücksfall heraus und dürfte wohl der Fund seines Lebens gewesen sein. So hielt er am Ende eine alte kleine Pyramide in den Händen, die golden glänzte.

Bailey war sich hierbei übrigens direkt sicher, dass er da einen echten archäologischen Schatz ausgebuddelt hatte, da er kurz zuvor genau eine solche Pyramide in einem lokalen Museum ausmachen konnte. Und er sollte recht behalten. Denn seine rund 1,8 Zentimeter breite und lange Pyramide entpuppte sich als eine Schmuckverzierung vom Griff eines Schwertes. Und zwar des Schwertes eines angelsächsischen Kriegers von vor rund 1.200 Jahren.

Gewinn würde der Finder mit dem Grundstücksbesitzer teilen wollen

Ein spektakulärer Fund, der auch einiges wert sein dürfte. Zwar konnte Bailey keinen genauen Preis nennen. Allerdings wurde vor Jahren eine ähnliche Pyramide für satte 20.000 Britische Pfund verkauft, also umgerechnet circa 22.600 Euro. Wenn Bailey seinen Pyramiden-Fund verkaufen könnte, würde er gerne den erzielten Gewinn mit dem Besitzer des Grundstücks teilen, der ihm die Suche mit dem Metalldetektor erst ermöglichte.

