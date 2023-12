Zuvor noch kostenlos: Sky-Kunden müssen für beliebtes Feature bald draufzahlen – Wer daheim sein Fernsehprogramm via Sky Q empfängt, muss sich ab Januar 2024 auf eine Änderung oder auf Mehrkosten einstellen. Ab dann entfällt nämlich die bislang noch kostenfrei angebotene Multiscreen-Option, mittels der man das Angebot auf einem Zweitfernseher nutzen konnte. Wer diese Möglichkeit auch weiterhin haben möchte, muss künftig stolze zehn Euro pro Monat extra hinblättern.

Wie es vonseiten des Pay-TV-Anbieters heißt, markiere dieser Schritt das Ende einer laufenden Testphase.

Faktisch ist diese Maßnahmen aber wohl eher dem aktuellen Trend zuzuordnen, das Teilen von Konten zu unterbinden, bei dem mehrere Haushalte ein Abo gemeinsam nutzen, um sich die Kosten zu teilen.

Die Nutzung der App, um Sky Q auf zusätzlichen Geräten wie Smart-TVs, Apple TV und Spielekonsolen zu nutzen, war zuvor ohne weitere Registrierung oder Kosten möglich gewesen. Mit Beginn des neuen Jahres muss das Feature jedoch explizit für zunächst zehn Euro pro Monat – ab dem 13. Monat werden es sogar 15 Euro – hinzugebucht werden.

Besonders dreist dabei: Sky tarnt es als besonderes Service-Angebot, dass App-Nutzer das kostenpflichtige Abo automatisch aufgedrückt bekommen. Blöd für langjährige Nutzer, welche die Funktion irgendwann einmal aktiviert haben, nun womöglich unwissentlich mit ins neue Jahr nehmen und plötzlich zehn Euro extra zahlen müssen!

Surft also im Zweifelsfall diesen Link an, um die Multiscreen-Option und die damit verbundenen Mehrkosten ausdrücklich über euer Benutzerkonto bei Sky zu widerrufen.

Wesentlich kundenfreundlicher wäre es natürlich gewesen, hätte man sich umgekehrt aktiv FÜR die Zusatzkosten entscheiden können, aber immerhin ist die Option monatlich flexibel künd- oder hinzubuchbar.

Nicht betroffen von alledem ist übrigens die Nutzung des Sky-Angebotes via Sky Go, so dass das Streaming auf Smartphones, Tablets oder PCs ohne Multiscreen-Funktion auch weiterhin ohne Zusatzkosten uneingeschränkt möglich bleibt.

Quellen: giga.de , teltarif.de