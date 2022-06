Zuschauer-Ärger: RTL-Sender schaltet Film weit vor dem Ende ab – Im Fernsehen hat sich vor Tagen etwas ziemlich Kurioses zugetan, das man nicht alle Tage zu sehen bekommt und zahlreiche Zuschauer wütend vor dem TV-Gerät zugelassen hatte. Am vergangenen Dienstag, den 07. Juni 2022 strahlte der RTL-Sender Nitro nämlich das Mafia-Epos von Ridley Scott „American Gangster“ mit Denzel Washington aus.

Der Film startete um 22.35 Uhr, er geht in seiner Standard-Version 157 Minuten, also rund zweieinhalb Stunden. Nach dem Streifen plante der Sender Nitro „Lord of War“ mit Nicolas Cage ein. So weit, so unspektakulär, wäre da nicht der Fauxpas des Senders, „American Gangster“ einfach aus dem Nichts bereits nach 90 Minuten abzuschalten.

Nicolas Cage statt Denzel Washington, Zuschauer sauer

Wobei bereits in der Programmvorschau etwas nicht stimmte, stand der Nachfolgefilm „Lord of War“ doch für 0.05 Uhr in der Übersicht, was nach Adam Riese natürlich zeitlich nicht passt. Gut, eventuell ein Fehler im System. Doch der Sender nahm seine Programmierung punktgenau und schaltete um 0.05 Uhr einfach zu „Lord of War“ und beendete „American Gangster“ nach 90 seiner 157 Minuten.

Das brachte wenig verwunderlich die Zuschauer auf die Palme, die sich mit bissigen Kommentaren auf der Nitro-Facebook-Seite Luft machten. Da war der folgende Kommentar eines Zuschauers noch das Netteste und durchaus Amüsanteste: „War in der Werbepause am Computer, gehe zurück an den Fernseher und bin verwirrt, weil plötzlich Nicolas Cage mitspielt.“

Wieso Nitro „American Gangster“ weit vor dem Ende einfach abschaltete, weiß niemand. Der Sender hat sich dazu bis dato nicht geäußert. So oder so, diese Aktion war mehr als kurios, zum Leidwesen der Zuschauer.

