Kino-Fans schauten anhand der Corona-Pandemie lange Zeit in die Röhre. Mittlerweile haben die Kinos wieder geöffnet und versuchen trotz Auflagen wieder auf die Beine zu kommen. Neben den ersten Neustarts gibt es bald auch die Rückkehr einer der kultigsten Filmreihen auf der großen Leinwand zu feiern.

Die Rede ist von den unvergessenen Zeitreisen der „Zurück in die Zukunft“- Trilogie, die Fans noch mal in voller Kinopracht genießen können. Es ist nicht das erste Mal, dass alte Klassiker und vergangene Kultstreifen überaus erfolgreich die Rückkehr ins Kino feiern, erinnern wir uns da nur an „Rambo“, die „Dark Knight“-Trilogie oder „Blues Brothers“.

Nun also „Zurück in die Zukunft“ Teil eins bis drei, die definitiv das Potenzial mitbringen, nach all den Jahren noch mal zum Kassenschlager zu mutieren. Legendär ist hier natürlich der erste Teil, in dem Marty McFly und Dr. Emmett „Doc“ Brown zum ersten Mal im endcoolen DeLorean DMC-12 die Zeit bereisten und wilde Abenteuer erlebten.

Ja, „zurück in die Zukunft“ ist eine wahre Kultreihe mit dem einzigartigen Michael J. Fox, der mit Filmen den damals endgültigen Durchbruch schaffte. Perfekte Unterhaltung für einen nostalgischen Kinoabend mit viel Action und Spannung.

Die „Zurück in die Zukunft“-Trilogie könnt ihr ab dem 30. Juli 2020 im CinemaxX an zahlreichen Standorten sehen – wahlweise im Originalton oder der Synchronfassung. Die Tickets für einen Trip zurück in die Zukunft kosten jeweils 4,99 Euro. Alle weiteren Infos findet ihr HIER.

Quelle: filmstarts.de