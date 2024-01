Zum ersten Mal auf Blu-ray: Jackie Chans Martial-Arts-Highlight – Für Fans des Martial-Arts-Kinos gibt es gute Nachrichten: Das legendäre Action-Spektakel „Mega Cop“ mit den Kult-Stars Jackie Chan und Michelle Yeoh wird eine ganz besondere Veröffentlichung erleben. Nach einer langen Wartezeit von 25 Jahren wird dieser Action-Klassiker, der in anderen Teilen der Welt auch unter den Namen „Supercop 2“ und „Police Story IV“ bekannt ist, erstmals in seiner ungekürzten Fassung auf Blu-ray veröffentlicht.

Genauer gesagt erscheint „Mega Cop“ am 29. März 2024 in Deutschland. Diese Neuigkeit dürfte nicht nur Sammler, sondern auch Fans von rasanten Martial-Arts-Filmen begeistern. Die Geschichte der Veröffentlichung von „Mega Cop“ in Deutschland ist fast so spannend wie der Film selbst. Ganze 25 Jahre lang war die ungekürzte Fassung des Films in Deutschland auf dem Index, was bedeutete, dass er nicht offen beworben oder verkauft werden durfte.

Erst im Jahr 2021 änderte sich dies, als der Film endlich grünes Licht erhielt und von der Liste genommen wurde. Cargo Records, ein Unternehmen, das sich auf die Veröffentlichung von Kultfilmen spezialisiert hat, erkannte die Bedeutung dieses Ereignisses und veröffentlichte „Mega Cop“ bereits in zwei limitierten Editionen auf DVD. Nun gibt es bald diesen Martial-Arts-Kultstreifen eben auch auf Blu-ray.

Das erwartet euch in „Mega Cop“

„Mega Cop“ kombiniert das Talent von Jackie Chan und Michelle Yeoh, zwei der bekanntesten Namen im Martial-Arts-Kino, und bietet eine Mischung aus atemberaubenden Stunts, spannenden Kämpfen und einer fesselnden Story. „Mega Cop“ aus dem Jahr 1993, erzählt die Geschichte des hartgesottenen Polizisten Jake Stone. Stone, ein erfahrener und zäher Ermittler, wird mit der schwierigen Aufgabe betraut, eine Reihe von hochriskanten Raubüberfällen aufzuklären, die die Stadt erschüttern.

Die Spur führt ihn zu einer gut organisierten und brutalen Verbrecherbande, die von dem rücksichtslosen Kriminellen Max Ryder angeführt wird. Während seiner Ermittlungen stößt Stone auf eine Verschwörung, die tief in die Reihen der Polizei reicht, was ihn dazu zwingt, sowohl gegen Verbrecher als auch gegen korrupte Polizeibeamte zu kämpfen.

Mit der Hilfe von Sarah, einer mutigen Journalistin, die eigene Gründe hat, Ryder zu Fall zu bringen, kommt Stone der Wahrheit näher. Die Handlung erreicht ihren Höhepunkt in einer explosiven Konfrontation, in der Stone sich Ryder in einem erbitterten Kampf stellt.