Zu viele Flops: Sat. 1 stellt Vorabendprogramm um – Bezüglich der vielen Flops, die das lineare Fernsehen aktuell landet, gehen uns allmählich die Einleitungen aus. Auch im Hause Sat. 1 ist man der Fehlerfolge überdrüssig, weshalb man dort unlängst ankündigte, das Vorabendprogramm komplett umkrempeln zu wollen. Auf dem Weg dorthin soll nun ein wichtiger Schritt erfolgen.

Man möchte weg vom Blaulicht-TV und das Vorabendprogramm seriöser gestalten.

Nach einem äußerst schwachen Start konnte sich dabei das neue Magazin „Volles Haus“, welches zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr zu sehen ist, inzwischen halbwegs etablieren. Nun soll das nächste Zeitfenster von 19:00 bis 19:45 Uhr aufgewertet werden.

Richten soll es die neue Serie „Die Landarztpraxis“, in welcher Caroline Frier als Ärztin und alleinerziehenden Mutter an den idyllischen Schliersee in Bayern zieht, wo sie hin- und hergerissen zwischen ihrem alten Jugendfreund und einem Bergretter prompt in eine emotionale Bredouille gerät.

Rechtanwalt Ingo Lenßen darf zwar vorerst zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr weiterhin auf Sendung bleiben, doch die Tage seiner Sendung „Lenßen übernimmt“ sind gezählt, fuhr der Jurist zuletzt doch nur schwache Quoten ein.

Zwar machte er es mit Marktanteilen von bis zu fünf Prozent in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen besser, als die zuvor auf dem Sendeplatz beim Publikum vollkommen durchgefallene Spielshow „Die perfekte Minute“, Erfolg sieht aber immer noch anders aus.

Ob die „Landarztpraxis“ besser besucht sein wird, wird sich jedoch erst noch erweisen müssen.

