Zombieland: Doppelt hält besser – Film-Kritik – Die Begeisterung war groß, als Fans der irren Zombiejagd die News bekamen, dass es einen Nachfolger zum damaligen Überraschungshit geben würde. Geschlagene zehn Jahre nach der urkomisch-spaßigen Horrorkomödie „Zombieland“ wurde man dann im Kino nicht enttäuscht. Nun hat es die illustre Zombiejäger-Truppe mit „Zombieland: Doppelt hält besser“ auch in eure Wohnzimmer auf Blu-ray und DVD geschafft.

Die vier beliebten Zombiekiller verbreiten abermals ihr genial-komisches Chaos von den Weiten Amerikas bis ins Weiße Haus. Dabei werden die vier nicht nur mit neuen Zombie-Arten, sondern auch mit weiteren menschlichen Überlebenden konfrontiert. Doch in erster Linie müssen sie sich den wachsenden Problemen innerhalb ihrer eigenen schrägen Zwangsfamilie stellen ‒ scharfzüngig und schonungslos wie eh und je. „Venom“-Regisseur Ruben Fleischer ist ein überaus kurzweiliger Nachfolger gelungen.

Ergo: „Welcome back to Zombieland“ – das mit abgedrehter Unterhaltung, die ganze 100 Minuten Spielzeit umfasst. Richtig cool vor allem, dass der Original-Cast des ersten Teils – Woody Harrelson als Tallahassee, Jesse Eisenberg als Überlebensregel-Aufsteller Columbus, Emma Stone in der Rolle der Wichita sowie Abigail Breslin als Little Rock – wieder mit von der Partie ist. Doch auch die neuen Darsteller mit unter anderem Rosario Dawson, Zoey Deutch sowie Luke Wilson wissen zu gefallen.

Ziemlich witzig am Nachfolger ist, dass die Untoten mittlerweile so etwas wie Persönlichkeiten entwickelt haben. Daher gibt es nun recht pfiffige Zombies und eben strunzdumme. Das sorgt für einige überaus humorige Szenen. Ansonsten gibt es abermals massig Klamauk, viele überdrehte Sequenzen und noch mehr Gags. Die meisten davon zünden, auch wenn ab und an ein echter Rohrkrepierer dabei ist. Wer hier Anspruch oder Tiefgang sucht, findet beides so wenig in „Zombieland 2“ wie Hirn in den Untoten.

Das ist aber gar nicht negativ zu werten. Denn die Fortsetzung der Zombie-Apokalypse-Komödie nimmt sich selbst nicht allzu ernst und will einfach nur kurzweilige und heitere Unterhaltung liefern. Das schafft der zweite Teil fast über die gesamte Spielzeit hinweg. Vor allem, weil die top aufspielenden Darsteller den Streifen tragen. Dazu gibt es zudem satte Zombie-Action und durchgeknallte Situationen. Ganz klar, Fans des ersten Teils werden „Zombieland: Doppelt hält besser“ ebenso feiern. Einfach eine herrlich urkomische Horrorkomödie – Zombie-Spaß ist hier garantiert!

Zombieland: Doppelt hält besser (Sony Pictures Home Entertainment) VÖ: 19. Mrz. 20