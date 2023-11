Zombie-Mania uncut: Das ultimative Horrorerlebnis fürs Heimkino – Wenn eines im Horror-Genre in Stein gemeißelt ist, dann die Tatsache, dass Zombies in der Popkultur unvergänglich sind. Ein Paradebeispiel dafür ist eine der legendärsten Zombie-Filmreihen – „Return Of The Living Dead“. Die Filme haben dabei nicht nur die Faszination für Zombies, sondern auch für das Horror-Genre an sich geprägt.

Beginnend mit dem ersten Streifen der Reihe „Return Of The Living Dead“, in Deutschland bekannt unter dem Titel „Verdammt, die Zombies kommen“, schuf der Drehbuchautor von „Alien“, Dan O'Bannon, einen Film, der nicht nur Horror, sondern auch Comedy vereinte. Dieser Kultfilm war lange Zeit nur in einer zensierten Fassung erhältlich, kehrte aber kürzlich in einer ungekürzten Limited Edition auf Blu-ray zurück.

Und nun erscheinen auch die Fortsetzungen „Return Of The Living Dead II“ und „Return Of The Living Dead III“ uncut für das Heimkino. Genauer gesagt erscheinen am 26. Oktober 2023 sowohl „Return Of The Living Dead II“ als auch „Return Of The Living Dead III“ als limitiertes Mediabook, beide natürlich ebenfalls komplett uncut. Der zweite Teil, den das deutsche Publikum auch unter „Die Rückkehr der Höllenzombies“ kennt, war in Deutschland früher nur in einer geschnittenen Fassung erhältlich.

Seit einer erneuten Prüfung im Jahr 2004 ist der Film jedoch mit dem FSK-18-Siegel versehen. Der dritte Teil musste ebenfalls einige Schnitte, ganze 13 Minuten, hinnehmen, um eine FSK-18-Freigabe zu erhalten. Erst 25 Jahre später wurde der Film vom Index gestrichen und ist seit 2019 sogar ab 16 Jahren freigegeben. Die Veröffentlichungen sind indes mit einer Fülle an Extras ausgestattet.

Neben der besten verfügbaren Bild- und Tonqualität auf Blu-ray gehören auch Bonusmaterial wie Audiokommentare, Interviews oder umfangreiche Booklets zum Umfang der Mediabooks. In „Return Of The Living Dead II“ dreht sich alles um ein mysteriöses Fass, das von einem Militärfahrzeug fällt und dadurch einen Zombie-Ausbruch auslöst. Ein grünes Gas setzt die Toten in Bewegung und bringt Chaos über die Welt. In „Return Of The Living Dead III“ sind militärische Experimente im Fokus.

Die Handlung beleuchtet die Versuche, Tote als perfekte Soldaten wiederzubeleben. Dabei kommt es zu unerwarteten und erschreckenden Ergebnissen. Die „Return Of The Living Dead“-Reihe hat neben all ihren blutrünstigen Szenen aber eben auch reichlich humoristische Momente, die zwischen Lachen und Schrecken beste Zombie-Unterhaltung bieten. Hinzu kommen all die coolen handgemachten Spezialeffekte. Und all sorgt dafür, dass die Kult-Zombie-Reihe „Return Of The Living Dead“ Fans heute noch so in ihren Bann zieht, wie damals.

Quelle: filmstarts.de