ZDF: Beliebte Serie nach 2 Staffeln abgesetzt – Zum Unmut vieler Serienfans hat es nun eine weitere beliebte Serie getroffen, die aus dem Programm genommen wird. Und dass auch trotz etlicher vehementer Zuschauerproteste. Diesmal hat es nämlich die ZDF-Serie „Hotel Mondial“ getroffen, die trotz ihres starken Casts und Themen nicht fortgesetzt wird.

„Hotel Mondial“ hat sich über zwei Staffeln hinweg mit dem Leben der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Luxushotels in Schwerin auseinandergesetzt. Die Serie wurde für ihre berührende und humorvolle Darstellung gelobt. Trotzdem hat Axel Laustroer, Mitglied der Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie des ZDF, bestätigt, dass es keine Fortsetzung nach der zweiten Staffel geben wird. Dies ist hauptsächlich auf die nicht zufriedenstellenden Zuschauerzahlen zurückzuführen.

Petition ins Leben gerufen

Die Nachricht von der Absetzung löste eine sofortige Reaktion der Fans aus. Eine Petition, die auf der Plattform change.org ins Leben gerufen wurde, versuchte, die Entscheidung des ZDF rückgängig zu machen. Die Petition, betitelt „Erhalt der Serie 'Hotel Mondial' für mehr queere Repräsentation und Vielfalt im Fernsehen“, sammelte über 1.500 Unterschriften. Dies blieb jedoch unter dem anvisierten Ziel von 2.500.

Die Petition betonte die Bedeutung der Serie für die Darstellung von Vielfalt in Bezug auf Geschlecht, Hautfarbe, Sexualität und Herkunft. Die Unterstützer von „Hotel Mondial“ sehen in der Serie mehr als nur Unterhaltung. Sie betrachten sie als ein kulturelles Phänomen, das zur Normalisierung von Diversität in der Gesellschaft beiträgt. Die Ausstrahlung im Free-TV ermöglichte es einem breiten Publikum, mit der Vielfalt der Gesellschaft konfrontiert zu werden.

Serienfinale im TV und ZDF-Mediathek

Die Fans argumentieren, dass die Serie eine wichtige Plattform für positive gesellschaftliche Veränderungen darstellt. Das ZDF plant indes, das Serienfinale von „Hotel Mondial“ am 27. Dezember 2023 auszustrahlen, eine Woche nachdem die Episode in der ZDF-Mediathek erscheint. Dies gibt den Fans eine letzte Gelegenheit, Abschied von der geliebten Serie zu nehmen.

