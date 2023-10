Zäsur bei „Bauer sucht Frau“: RTL ergreift knallharte Maßnahmen – Ganze 18 Staffeln lang läuft das Erfolgsformat „Bauer sucht Frau“ bereits – am 20. November 2023 folgt eine neunzehnte. Eine neue Folge wird laut einem Medienbericht jeden Montag und Dienstag zu sehen sein, bis die Staffel mit insgesamt zehn Folgen komplett ausgestrahlt wurde. Doch es gibt dem Bericht zufolge eine Auffälligkeit: RTL hat gleich drei Kandidaten aus der Besetzung gestrichen.

Dies berichtet „Watson“. Im Vorfeld des Formats hatte Moderatorin Inka Bause verkündet: „In diesem Jahr können sich die Fans auf sehr selbstbewusste, attraktive und engagierte Bäuerinnen und Bauern freuen!“ Am Pfingstmontag kam es zu einer Vorstellungsrunde der Kandidaten – zwölf von ihnen sind final auf der Suche nach der großen Liebe in dem Format. Insgesamt stellte man jedoch 15 Landwirte vor – doch nun sind laut dem Bericht eben nur noch deren zwölf übrig. RTL strich drei von ihnen.

Diese drei Kandidaten nahm man aus dem Format

An der Sendung nehmen Landwirte wie der Viehwirt Daniel, der Milchbauer André oder der Ökobauer Christoph teil, wie „Watson“ erklärt. Der Ackerbauer Philipp, der Rinderzüchter Henrik sowie die Pferdehalterin Alexandra wurden der Öffentlichkeit zwar ebenfalls präsentiert. Doch Philipp, Henrik und Alexandra brachten es am Ende eben nicht zu „Bauer sucht Frau“. Alexandra aus NRW hatte seinerzeit ihre Teilnahme an dem Format wie die anderen kommentiert und ihre Wünsche ausgedrückt:

„Mein Partner muss auf jeden Fall mit meinen Eltern klarkommen, die sind ein wichtiger Part meines Lebens und meiner Arbeit!“ Ebenso zitiert „Watson“ den Ackerbauer Philipp, der sich für seine Teilnahme am Format zu seiner Traumfrau wie folgt äußerte: „Sie braucht einfach Verständnis für das, was ich hier mache. Dann ist alles in Ordnung.“ Auch zum Aussehen seiner möglichen großen Liebe hatte er sich geäußert, es spiele eine untergeordnete Rolle.

Der 24-Jährige bei seiner Einführung: „Das Wichtigste ist nur, dass der Humor passt und sie Spaß versteht.“

Henrik ließ die Zuschauer indes wissen, dass er sich im besten Fall eine unternehmungslustige und romantische Partnerin wünscht. Man sollte tiefgründige Gespräche mit ihr führen können und er würde gut finden, wenn sie überdies einen eigenen Beruf und Hobbys hat. Doch Henrik betonte bei seiner Vorstellungsrunde auch: „Aber wenn Interesse da ist, würde ich mich irgendwie freuen, wenn die mal mitkommt und auch mithilft.“

Der Kölner Sender RTL kommentierte die Entscheidung, ausgerechnet diese drei Kandidaten nicht mehr in der neuen Staffel mitmachen zu lassen. Gegenüber dem Magazin „OK“ erläuterte der Sender demnach: „Bereits seit der ersten Staffel von 'Bauer sucht Frau' sowie 'Bauer sucht Frau International' stellen sich mehr Bäuerinnen und Bauern vor, als ausgestrahlt werden.“

Eine Sendersprecherin führte aus: „Die Gründe dafür sind vielfältig und können produktionstechnischer oder persönlicher Natur sein, zum Beispiel dass die Bewerber:innen den Landwirt:innen nicht zusagen oder sie in der Zwischenzeit schon eine:n neue:n Partner:in gefunden haben.“

Auch bei dem Format „Bauer sucht Frau International“ hatte zuletzt ein Kandidat namens Isidor das Format verlassen müssen – gegenüber „T-Online“ hatte RTL erläutert: „Aufgrund von falschen Angaben des Kandidaten in seiner Bewerbung haben wir ihn noch vor dem Hofwochendreh aus der Produktion genommen.“

Quelle: watson.de