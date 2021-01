Young Rock: Trailer zur neuen Dwayne-Johnson-Serie – Superstar und Wrestling-Ikone Dwayne „The Rock“ Johnson gehört mittlerweile zu den Fan-Lieblingen Hollywoods. Was könnte da besser passen als eine eigene Serie? Genau die wird es bald geben – und zwar mit „Young Rock“, einem Format, das den Muskelberg von kleinauf zeigt.

Es geht also in die Vergangenheit, zu den Anfangen und Träumen des kleinen Johnson. Um einen ersten Eindruck davon zu gewinnen, könnt ihr euch nun den ersten Trailer zu „Young Rock“ ansehen. Gerade für alle Fans wird der Mix aus Sitcom und Biografie eine unterhaltsame Sache, wenn wir Dwayne Johnsons Kindheit und Jugend begleiten können.

Im Trailer sehen wir, wie der kleine Dwayne aufgrund seiner Liebe zu Wrestling und Bodybuilding früh zum Außenseiter mutiert. Generell möchte „Young Rock“ den Werdegang des heutigen Superstars in drei Zeitebenen erzählen. Gespielt wird Dwayne Johnson im Kindesalter von den Newcomer-Schauspielern Adrian Groulx sowie Bradley Constant.

Im späteren Alter von 18 bis 20 schlüpft Uli Latukefu („Alien: Covenant“) in die Haut von The Rock. Allerdings wird die Serie eine weitere, sehr spannende wie witzige Thematik beinhalten. So wird „Young Rock“ auch auf eine mögliche Zukunft Dwayne Johnsons blicken.

In den USA startet „Young Rock“ bereits am 16. Februar 2021 auf NBC. Bleibt für alle The-Rock-Fans zu hoffen, dass es die Sitcom-Bio auch nach Deutschland schaffen wird.

