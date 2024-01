Yellowstone: Western-Hit-Serie erscheint endlich bei Netflix – Die erfolgreiche Neowestern-Drama-Serie „Yellowstone“ bereitet sich darauf vor, ein noch breiteres Publikum zu erreichen. Die Hitserie, die in den letzten Jahren für reichlich Furore gesorgt hat, macht nämlich nun den Sprung zum Streaming-Giganten Netflix. Seit ihrem Start hat die Serie „Yellowstone“ eine beeindruckende Reise hinter sich.

Mit Kevin Costner in der Hauptrolle als Clan-Oberhaupt John Dutton, hat die Serie vor allem in den USA Rekorde gebrochen. Insbesondere die vierte Staffel stieß auf großes Interesse und zählt zu den meistgesehenen Staffelpremieren im US-Fernsehen seit „The Walking Dead“. Mittlerweile gehört „Yellowstone“ auch hierzulande zu den großen Serienphänomenen und wird in Deutschland nicht minder über den Klee gelobt.

Angesichts des enormen Erfolgs von „Yellowstone“ war es nur eine Frage der Zeit, bis das Franchise erweitert würde. Dies führte zu gleich zwei Prequels mit "1883" und "1923: A Yellowstone Origin Story" rund um die Geschichte der Familie Dutton. Dass die Mutterserie „Yellowstone“ nun ab dem 15. Januar 2024 auch beim Streaming-Riesen Netflix zu sehen sein wird, dürfte die Fanbase noch mal deutlich in die Höhe schnellen lassen.

Ursprünglich war „Yellowstone“ nämlich nur im Pay-TV und später bei Paramount+ und Magenta TV zu sehen. Noch ist nicht bekannt welche Staffeln genau Netflix seinen Abonnenten anbieten wird. Die Vermutung liegt nahe, dass zunächst die ersten vier Staffeln verfügbar sein werden. Die fünfte Staffel, die erst kürzlich auf Paramount+ und Magenta TV erschien, könnte möglicherweise noch etwas auf sich warten lassen.

Darum geht es in „Yellowstone“

Wer „Yellowstone“ noch nicht kennt, nachfolgend eine Story-Zusammenfassung der Neo-Western-Kultserie. „Yellowstone“ erzählt die Geschichte der Familie Dutton, die eine der größten zusammenhängenden Ranches in den Vereinigten Staaten besitzt. Die Handlung dreht sich um Familienloyalität, Macht, Korruption und den Kampf um ihr Land. Der Patriarch der Familie, John Dutton, steht im Mittelpunkt der Serie.

Er ist entschlossen, sein Land um jeden Preis zu verteidigen, sei es gegen Landentwickler, ein nahegelegenes Indianerreservat oder Amerikas ersten Nationalpark. Seine Kinder, Kayce, Beth und Jamie, haben unterschiedliche Ansichten und Ambitionen, die oft zu internen Konflikten führen. Kayce, ein ehemaliger Navy SEAL, findet sich oft zwischen den Fronten seiner Familie und seiner Frau Monica, die Teil des nahegelegenen Indianerreservats ist.

Traditionen treffen auf eine moderne Welt

Beth, eine finanzstarke und skrupellose Geschäftsfrau, setzt alles daran, ihren Vater zu unterstützen, während Jamie, ein Anwalt und Politiker, oft in einem moralischen Dilemma steckt, zwischen seiner Loyalität zur Familie und seinen eigenen politischen Ambitionen. „Yellowstone“ bietet eine komplexe Mischung aus Charakterentwicklung, politischen Intrigen und der Darstellung des modernen Westens.

Die Serie zeigt auf, wie Traditionen in einer sich schnell verändernden Welt mit Herausforderungen konfrontiert werden und wie Macht und Gier die menschlichen Beziehungen beeinflussen können.

