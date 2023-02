„Yellowstone - Staffel 4“ – Kritik – Bei der wahren Flut an immer neuen Serien ist es manchmal gar nicht so leicht, sich die Rosinen herauszupicken. Wobei das im Falle der Neowestern-Drama-Serie „Yellowstone“ nicht gilt, die alleine in den USA gigantische Erfolge feiert. So gehört die nun endlich auf DVD erscheinende vierte Staffel zu den meistgesehenen Staffelpremieren im US-TV seit „The Walking Dead“.

Obendrein erhielt Kevin Costner erst vor Kurzem den Golden Globe für seine Rolle des Clan-Oberhaupts John Dutton. Allerdings hat „Yellowstone“, deren fünfte Staffel mittlerweile in den USA angelaufen ist, auch hierzulande für reichlich Furore gesorgt und eine riesige Fanbase sicher. Daher können sich nun alle Fans auf die Staffel 4 auf DVD fürs Heimkino freuen. Denn auch in den zehn Episoden der vierten Staffel geht es heiß her rund um die Familie Dutton.

Großes Drama, Rache und Action in Staffel 4

Schließlich wird hier die überaus spannende sowie mitreißende Fortführung der Geschehnisse rund um Rancher und Clan-Oberhaupt John Dutton präsentiert. Schließlich endete die dritte Staffel bekanntlich äußerst gewaltvoll mit dem Angriff auf Kayce, Beth und John Dutton. Während sie um ihr Überleben kämpfen, geht es natürlich um die Klärung der Frage, wer für den blutigen und brutalen Anschlag auf die Familie verantwortlich ist.

Während das Schicksal von Kayce, Beth und John Dutton offen bleibt, sind Rip und die anderen Viehtreiber der Dutton-Ranch auf sich alleine gestellt. Für sie geht es nun darum, einen Weg zu finden, wie die die Gerechtigkeit wiederherstellen könne, aber auch Rache zu üben, um das Erbe der Duttons zu verteidigen. Fest steht: Auch die vierte Staffel bringt einiges an Action, Drama und enormes Unterhaltungspotenzial.

Auch mit den neuen Episoden zeigt Drehbuchautor und Regisseur Taylor Sheridan abermals, wie man auf die vorige Staffel noch mal eines drauf setzt und zudem die Story nachvollziehbar fortführt. Diese Neowestern-Drama-Serie weiß einfach auf beeindruckende Art und Weise die Handlung mit reichlich Spannung, Emotionen und Kurzweil zu versehen, sodass die zehn Folgen auch in Staffel vier wie im Flug vergehen. Hinzu kommt natürlich der geniale Cast mit Hollywood-Urgestein Kevin Costner in der Hauptrolle des John Dutton.

An Costners Seite stehen weitere namhafte Kolleginnen und Kollegen wie unter anderen Wes Bentley, Luke Grimes, Cole Hauser, Kelly Reilly, Josh Holloway oder Danny Huston und Will Patton. Auch Neuzugänge wie Jacki Weaver, Piper Perabo und Kathryn Kelly gliedern sich nahtlos in die Serie ein. Wir können daher allen Serienfreunden und Western-Fans „Yellowstone“ nur wärmstens ans Herz legen.

Einer der besten Western-Serien der letzten Jahrzehnte

Denn „Yellowstone“ gehört ohne Zweifel zu den besten Western-Serien der letzten Jahrzehnte. Fans, die sich für die DVD-Box der vierten Staffel entscheiden, bekommen neben den zehn Episoden zusätzlich reichlich Bonusmaterial wie Blicke hinter die Kulissen, Featurettes, Making of und nie zuvor gezeigte Interviews mit Cast und Crew von „Yellowstone“.

Yellowstone - Staffel 4 (Paramount Home Entertainment) – VÖ: 23. Feb. 23