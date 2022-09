„Yellowstone - Staffel 3“ – Kritik – Es gibt immer mal wieder Serien, die hierzulande erst unter dem Radar laufen und als Geheimtipp gelten, in den USA aber große Erfolgswellen schlagen. So ist es auch bei der spannenden Neowestern-Drama-Serie „Yellowstone“, die mittlerweile aber auch in Deutschland eine große Fanbase hinter sich weiß. Nun gibt es endlich die dritte Staffel von „Yellowstone“ auf DVD für das Heimkino.

Und in den zehn Episoden geht es heiß her rund um die Familie Dutton. Denn auch in der dritten Staffel darf man sich auf eine überaus spannende sowie mitreißende Fortführung der Geschehnisse rund um Rancher und Clan-Oberhaupt John Dutton freuen. Schließlich steht das Land der Duttons nun auch noch im Fokus von finanzstarken Investoren. Dies mündet in einer noch explosiveren Staffel, als es Staffel zwei ohnehin schon war.

So müssen John Dutton und seine Familie ihr Land vor den neuen Feinden schützen, wobei auch alte Feinde ihnen weiterhin ein Dorn im Auge sind. So steht nicht nur Wall-Street-Außenseiter Roarke im Fokus, sondern auch Verrat und böses Blut bedrohen die Familie. Doch die Duttons gehen unerwartete Allianzen ein und ergreifen gefährliche Maßnahmen, um ihr Erbe zu sichern.

Neben den zehn Episoden der dritten Staffel gibt es zusätzlich reichlich Bonusmaterial auf der DVD zu entdecken. Nämlich über ganze vier Stunden mit unter anderem nie zuvor gezeigte Making-of-Featurettes inklusive Einblicken von Kevin Costner und Taylor Sheridan. Es gibt aber auch Blicke hinter die Kulissen mit Regisseur Stephen Kay oder ein Interview mit Special Effects Supervisor Garry Elmendorf.

Mit Staffel drei zeigt Drehbuchautor und Regisseur Taylor Sheridan ein weiteres Mal, wie man auf die vorige Staffel noch mal eines drauf setzt und auch die Story nachvollziehbar fortführt. Diese Neowestern-Drama-Serie weiß einfach auf beeindruckende Art und Weise die Basisgeschichte mit reichlich Spannung, Emotionen und Kurzweil zu versehen, sodass die zehn Folgen auch in Staffel drei wie im Flug vergehen.

Hinzu kommt natürlich der geniale Cast mit Hollywood-Urgestein Kevin Costner in der Hauptrolle des John Dutton. An Costners Seite stehen weitere namhafte Kolleginnen und Kollegen wie Wes Bentley, Luke Grimes, Cole Hauser, Kelly Reilly, Josh Holloway oder Danny Huston.

Wir können daher allen Serienfreunden und Western-Fans „Yellowstone“ nur wärmstens ans Herz legen. Denn „Yellowstone“ gehört zu einer der besten Western-Serien der letzten Dekaden, die euch auch in Staffel drei fesselnde Neowestern-Unterhaltungen im Episodenformat bietet.

Yellowstone - Staffel 3 (Paramount Home Entertainment) – VÖ: 22. September 22