„X“ – Kritik – Durchweg suchen Genre-Fans nach immer neuen Horror-Leckerbissen. In diesem Jahr gab es mit dem Retro-Slasher „X“ von der Horror-Erfolgsschmiede A24 sowie Genre-Mastermind Ti West bereits ein wahres Highlight zu sehen, das nun in die Heimkinos kommt. „X“ weckt dabei Erinnerungen an so geniale Terror-Klassiker wie „Texas Chainsaw Massacre“.

Auch wenn der ziemlich illustre Plot um einen Horror-Albtraum beim Porno-Dreh ein gänzlich anderer ist. Wir schreiben das Jahr 1979: Eigentlich wollte ein Filmteam nur einen Porno-Film drehen. Dafür mieteten sich Regisseur R.J., dessen Freundin Lorraine, Schauspieler Jackson Hole sowie die beiden Strip-Tänzerinnen Maxine und Bobby-Lynne ein Farmhaus.

Gut dosierter Humor und Old-School-Horror

Die Besitzer des Anwesens, ein altes Ehepaar, ahnen indes nichts vom Treiben ihrer Mieter. Am Ende kommt es, wie es kommen muss und man erlebt einen wahrgewordenen Albtraum – Horror beim Porno-Dreh, bei dem eine blutige Hölle über die Protagonisten hereinbricht.

„X“ zählt ohne Frage zu den Horror-Highlights 2022. Vor allem weil hier ein überaus unterhaltsamer Mix aus wilder Story, wohldosiertem Humor und Old-School-Horror gefunden wurde – samt einiger genial gesetzter Schockmomente. Gepaart mit einem passend besetzten Cast mit unter anderen Mia Goth, Jenna Ortega sowie Rapper Kid Cudi ergibt „X“ so einen rundum gelungenen Retro-Slasher.

Retro-Slasher im Mediabook

Genre-Freunde, die sich einen kurzweiligen Schnetzelabend machen wollen, können bei „X“ bedenkenlos zuschlagen. Und wer sich diesen Retro-Slasher prunkvoll ins Regal stellen will, für den gibt es „X“ in einer typisch für capelight pictures aufwendig gestalteten 2-Disc Limited Collector’s Edition im Mediabook. Dieses Mal sogar in zwei Covervarianten. Neben dem 24-seitigen Booklet enthält das Mediabook „X“ in 4K Ultra HD mit Dolby Vision, HDR10+ und HDR10 auf UHD-Blu-ray und in High Definition auf Blu-ray.

„X“ 2-Disc Limited Collector’s Edition Mediabook (Capelight Pictures) – VÖ: 02. Sep. 22