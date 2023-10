„X-Factor: Das Unfassbare“: RTLZWEI zeigt zum 25. Jubiläum brandneue Folgen – Hört die TV-Generation der 90er den Namen Jonathan Frakes, denken die einen an „Star Trek“ und die anderen an „X-Factor“. Wir erinnern uns: Bei „X-Factor: Das Unfassbare“ präsentierte uns der US-amerikanische Schauspieler und Moderator in jeder Folge eine Reihe von unglaublichen und manchmal auch etwas gruseligen Geschichten, um uns daraufhin raten zu lassen, welche davon auf wahren Begebenheiten beruht und welche davon frei erfunden war.

Die Serie avancierte zum Phänomen und trägt bis heute das „Kult“-Siegel.

Obwohl „X-Factor“ bereits im Jahr 2002 abgesetzt wurde, erhörte der deutsche Sender RTLZWEI die Rufe der Fans und ließ nun eine weitere acht Folgen umfassende Staffel produzieren – natürlich abermals moderiert von Frakes.

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums – so lange ist es schon her, seit die erste Folge auf RTLZWEI lief – soll am 29. Oktober 2023 im Vorfeld zu Halloween um 20:15 Uhr die Auftaktfolge ausgestrahlt werden.

Wie gewohnt werden im Rahmen der 45-minütigen Folge fünf Kurzgeschichten über parapsychologische und übersinnliche Phänomene erzählt: „Der Kontrolleur“, „Hotel des Grauens“, „Der Fleisch-Regen von Kentucky“, „Ehre unter Dieben“ sowie die Neuverfilmung des Klassikers „Rote Augen“.

Fans dürfen sich dabei über die Auftritte von Stars wie Danny Trejo und Manu Bennett freuen.

Während Trejo in der Rolle eines Sheriffs versucht herauszufinden, weshalb ein Bulle meilenweit entfernt auf brutale Art und Weise erlegt wurde, spielt der „Hobbit“-Star in seinem Einspieler einen Rezeptionisten, der Zeuge des rätselhaften Verschwindens einer Frau wird. „Rote Augen“ zählt indes zu den bekanntesten Kurzgeschichten aus den Anfängen der Serie und wurde anlässlich des Jubiläums neu aufgelegt.

Am Ende bleibt aber wie vor 25 Jahren stets am Ende die Frage: Ist die Geschichte wahr oder ist sie frei erfunden? Finden wir es am 29.Oktober um 20:15 Uhr auf RTLZWEI heraus.

Quelle: rtl2.de