X-Factor: Das Unfassbare: RTL 2 zeigt brandneue Folge mit Jonathan Frakes – TV-Fans kennen Jonathan Frakes nicht nur durch seine Paraderolle als Commander Ryker aus „Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert“. Auch als Präsentator unfassbarer Geschichten wusste er in „X-Factor: Das Unfassbare“ die Fangemeinde zu begeistern. RTLZWEI teilte nun mit, dass das beliebte Format im Rahmen einer Sonderaufführung zu Halloween zurückkehren wird. Mehr noch: Man wird mit einer brandneuen Folge aufwarten.

Der gesamte Sonntag, der 31. Oktober 2021 wird bei RTLZWEI im Zeichen von Halloween stehen – Grusel, Mystery und Unglaubliches bilden den Mittelpunkt. Krönender Abschluss: Die ganz neue Folge „X-Factor: Das Unfassbare“ zur besten Sendezeit, moderiert von Jonathan Frakes persönlich. Bereits ab 9:00 Uhr morgens geht es auf dem Sender mit „X-Factor“-Episoden los.

Zur Prime Time das Highlight:

Jonathan Frakes, mittlerweile 69 Jahre alt, wird seine Fans nach über 20 Jahren erneut mit Spukgeschichten erfreuen. Gleich vier Erzählungen stehen in der Folge für die Fangemeinde von „X-Factor: Das Unfassbare“ an: „Glückszahlen“, „Kerze im Wald“, „Erwachen der Gabe“ und „Alles hat seinen Platz“, so die Namen der brandneuen Storys.

Doch „welche davon ist wahr – und welche frei erfunden“? An Orten in Los Angeles (USA) sowie in Deutschland wurde gedreht. Noch dazu mit prominenten Gesichtern: Kais Setti („Blood Red Sky“, „Dogs of Berlin“) und Moderator Simon Pearce („Catch – Der große Fang“) werden ebenso mit von der Partie sein wie der deutsche Gaming-YouTuber und Streamer Gronkh.

Mitraten ist einmal mehr angesagt:

Am 31. Oktober 2021 ab 9:00 Uhr morgens mit Folgen von „X-Factor: Das Unfassbare“ – um 20:15 Uhr dann mit der neuen Episode, welche auch auf TVNOW zu sehen sein wird. Fröhliches Gruseln!