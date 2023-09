X-Factor: Das Unfassbare: Kult-Serie mit Jonathan Frakes kehrt zurück – Unzähligen Fans wird Jonathan Frakes nicht nur durch seine Rolle als Commander Riker aus „Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert“ bekannt sein. Denn auch als Präsentator unfassbarer Geschichten wusste er in „X-Factor: Das Unfassbare“ die Zuschauerinnen und Zuschauer zu begeistern.

Nun gibt es tolle Neuigkeiten für alle Fans. Denn trotz des weiter andauernden Hollywood-Streiks konnte RTL ZWEI für die Mystery-Serie eine Ausnahmegenehmigung bekommen. Diese umfasst den Dreh von acht neuen „X-Factor: Das Unfassbare“-Folgen mit Jonathan Frakes. Laut einer offiziellen Meldung von RTL ZWEI werden die Dreharbeiten bald abschlossen sein. Dass in den USA trotz Streiks gedreht werden kann, liegt daran, dass „X-Factor: Das Unfassbare“ eine deutsche Produktion ist.

Einige Stars neben Jonathan Frakes in den neuen Folgen zu sehen

Und da RTL ZWEI kein Mitglied in der Produzentenvereinigung AMPTP ist, also jener Vereinigung, die von den Autoren und Darstellern bestreikt wird, steht einem Dreh nichts im Wege. Gerhard Putz von RTL ZWEI dazu in der offiziellen Meldung: „Wir drehen mit einer Ausnahmegenehmigung der Schauspielergewerkschaft und empfinden deren Forderungen als insgesamt gerechtfertigt.“

Fans dürfen sich in den kommenden acht neuen Folgen aber nicht nur auf Gastgeber Jonathan Frakes freuen. So werden in „X-Factor: Das Unfassbare“ auch einige Stars zu sehen sein wie Danny Trejo („Machete“), Richard Karn („Hör mal, wer da hämmert“), Casper van Dien („Starship Troopers“) sowie der ehemalige Kinderstar Corey Feldman bekannt aus den Kultfilmen „Stand by Me“ sowie „Die Goonies“.

Wann die neuen Folgen von „X-Factor: Das Unfassbare“ dann im TV gezeigt werden, ist indes noch nicht bekannt.

Quelle: tvdigital.de