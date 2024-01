Wunderbare Jahre: Kult-Serie feiert nach 20 Jahren TV-Comeback – Erinnert ihr euch an die Zeiten, als man sonntags gespannt vor dem Fernseher saß, um die neuesten Abenteuer von Kevin Arnold in „Wunderbare Jahre“ zu verfolgen? Nun, diese nostalgischen Momente kehren zurück, denn RTL Zwei hat eine Überraschung für alle Fans der Kult-Serie. Nach fast zwei Jahrzehnten Pause kommt „Wunderbare Jahre“ wieder ins Free-TV.

Ab dem 21. Januar 2024 wird die Serie, die das Leben in den 80er- und 90er-Jahren auf eine besondere Art und Weise einfängt, wieder ausgestrahlt. „Wunderbare Jahre“, die von 1988 bis 1993 ausgestrahlt wurde, erzählt die Geschichte von Kevin Arnold, einem Teenager, der seine Jugend in den späten 60ern in den USA erlebt. Die Serie, die insgesamt 115 Folgen in sechs Staffeln umfasst, startete in Deutschland am 28. Februar 1990 auf RTL plus.

Ein nostalgisches Spiegelbild der Jugendjahre

Sie zeichnet sich durch ihren humorvollen, aber oft auch nachdenklichen Blick auf die Herausforderungen des Heranwachsens aus. Kevin Arnold, gespielt von Fred Savage, und seine Erlebnisse mit Winnie Cooper (Danica McKellar) und Paul Pfeiffer (Josh Saviano) haben eine ganze Generation geprägt und bleiben unvergessen. Die Faszination für „Wunderbare Jahre“ liegt in der einzigartigen Mischung aus Humor, Herz und einem Hauch Nostalgie.

Die Serie hat es geschafft, sowohl unterhaltsam als auch emotional berührend zu sein, und bot dabei einen ironischen Kommentar zum Erwachsenwerden. Der Cast, angeführt von Fred Savage, Danica McKellar und Josh Saviano, brachte Charaktere auf den Bildschirm, die authentisch und liebenswert waren. „Wunderbare Jahre“ ist nicht nur eine Serie über das Erwachsenwerden in einer vergangenen Ära; sie ist ein Spiegelbild der Jugendjahre vieler und bleibt ein unvergesslicher Teil der TV-Geschichte.

„Wunderbare Jahre“ kehrt nun beim Sender RTL zurück und wird ab dem 21. Januar 2024 immer sonntags ab 11.15 Uhr in Doppelfolgen ausgestrahlt.