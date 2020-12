Nach dem letzten Prequel „Wrong Turn 6: Last Resort“ aus dem Jahre 2016, kehren die Hillbilly-Killer des kultigen Horror-Franchises zurück in die Wälder. Nun allerdings in einem Reboot, das ‚Back to the Roots’ gehen und sich nach dem ersten Teil 2003 richten soll. Deshalb trägt der Titel der Neuauflage wohl auch nur den schlichten Titel „Wrong Turn“.

So schlicht der Titel, so bösartig, blutig und brutal wird das Reboot werden. Ein wenig davon könnt ihr nun im Trailer sehen. Bereits an den ersten Bewegtbildern könnt ihr sehen, dass es in der Neuauflage von „Wrong Turn“ ein paar inhaltliche Veränderungen geben wird. So droht den Opfern nun eine neue Gefahr. Dabei bleibt der Plot wie gehabt.

Eine Gruppe junger Camper verschlägt es in die Wälder, wo sie sich ein cooles Wochenende machen möchten. Daraus wird natürlich nichts, gehen sie doch allesamt nacheinander hops. Dies natürlich so brutal wie möglich – durch die Hand bereits lauernder Hillbilly-Typen. In der Neuauflage handelt es sich bei den Killern stattdessen um einen Geheimkult mit dem Namen „The Foundation“, der aber ganz sicher wieder aus mutierten Kannibalen bestehen dürfte.

So wie man es vom Franchise kennt. Dafür verantwortlich ist erstmals seit dem erfolgreichen ersten Teil Originalautor Alan McElroy. Ein wenig müsst ihr aber noch auf „Wrong Turn“ warten, der erst am 25. Februar 2021 in die Kinos kommen soll. Genrefreunde können sich übrigens auf ein wahrhaft brutales Schlachtfest freuen, denn in den USA hat der Streifen bereits ein R-Rating aufgedrückt bekommen!