„Wrong Turn 1 - 6“ – Film-Tipp – Mittlerweile sind satte 18 Jahre ins Land gezogen, seit Regisseur Rob Schmidt im jahr 2003 mit „Wrong Turn“ den Grundstein für eine Horror-Reihe legte, die heute Kultstaus genießt. Zum Franchise rund um die mutierten Kannibalen in den Wäldern von West Virginia gehören zwei Fortsetzungen sowie drei Prequels. Nun gibt es für alle Horror- und Kannibalenfilmfans die gesamte Reihe erstmals auch in einer Blu-ray-Box für etliche Stunden Heimkinospaß.

Im Detail befinden sich neben dem Originalstreifen somit auch die Filme „Wrong Turn 2: Dead End“ (2007), „Wrong Turn 3: Left For Dead“ (2009) und „Wrong Turn 4: Bloody Beginnings“ (2011), „Wrong Turn 5: Bloodlines“ (2012) sowie „Wrong Turn 6: Last Resort“ (2014) auf Blu-ray in dieser Gesamtbox. Eine tolle Sache für alle Fans der Reihe, zumal es auch einiges an Bonusmaterial gibt.

Unter anderem befinden sich auf den Discs Making-ofs, Specials, Interviews, Blick hinter die Kulissen, Audiokommentare, Deleted Scenes sowie Videotagebücher der Regisseure.

Leider wurde nicht zu jedem Teil Bonusmaterial bereitgestellt, was aber auch der einzige Wermutstropfen an dieser Blu-ray-Gesamtbox ist. Ansonsten gibt es hier die volle Ladung Hillbilly-Freak-Kannibalen, die Jagd auf Opfer machen. Natürlich in bester Ton- sowie Bildqualität. Alles begann damals im ersten Teil mit einem jungen Mann, der mit dem Auto zum ersten Bewerbungsgespräch unterwegs ist.

Um Zeit zu sparen, nimmt er eine Abkürzung. Mit fatalen Folgen … falsch abgebogen!

Was dann folgte, waren Panik, Nervenkitzel und Gemetzel, ausgelöst durch eine grässlich degenerierte Kannibalen-Familie, die in den tiefen Wäldern West Virginias ihr Unwesen treibt und nach Frischfleisch sucht. Ob junge Camper, Wanderer oder abenteuerlustige Wochenendurlauber, den kannibalischen Gelüsten der bestialischen Waldbewohner entkommt man nicht einfach so.

Dies alles gibt es wie erwähnt in einer lohnenswerten Blu-ray-Box, die nicht nur Sammler und Fans ansprechen sollte. Auch Neueinsteiger, die in die „Wrong Turn“-Welt einsteigen wollen, können sich hier auf einen Schlag alle Teile ins Heimkino holen.

Wrong Turn 1 - 6 (Constantin Film Home Entertainment) – VÖ: 06. Mai 2021