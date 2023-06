Wow Premium: Sky führt neues Abo-Modell ein – Derzeit planen viele bekannte Streaming-Anbieter die Einführung werbefinanzierte Abonnements oder haben diese bereits eingeführt. Laut "Techbook" will sich auch der Pay-TV-Anbieter Sky in diesem Marktsegment positionieren und in diesem Zusammenhang auch das bestehende Wow-Abo für Bestandskunden verändern.

Seit 2016 bietet Sky neben seinem großen Laufzeit-Abo, das Zugriff auf verschiedene Fernsehsender bietet, auch einen Dienst an, mit dem Nutzer Filme und Serien auf Abruf streamen können. Dieses monatlich kündbare Angebot hieß früher Sky Ticket, wurde jedoch im Juni 2022 zu Sky Wow umbenannt.

Kunden konnten bislang zwischen einem Film-Paket, einem Paket mit Filmen und Serien oder einem Sportpaket wählen. Doch nun, ein Jahr nach dem Start von Wow, kündigt der Anbieter die nächste große Veränderung an.

Im Rahmen dieser Änderung wird Sky Wow in Wow Premium umbenannt.

Bisher war Sky Wow ab 9,99 Euro pro Monat verfügbar. Kunden konnten durch den Kauf eines 6-Monats-Pakets noch günstigere Preise erhalten. Das neue werbefinanzierte Abonnement soll Wow nochmals günstiger machen, da Sky vor dem Start von Serien und Filmen kurze Werbeclips schalten wird.

Ein weiterer Unterschied zwischen dem werbefinanzierten Wow und Wow Premium liegt in der Stream-Qualität. Während Nutzer im aktuellen Angebot in Full-HD streamen können, wird die Qualität im kommenden werbefinanzierten Abonnement auf HD (720p) reduziert. Kunden müssen auch auf Dolby Digital 5.1 verzichten und den Ton stattdessen in Stereo hören. Dies kann auf 4K-Fernsehern mit gutem Soundsystem zu spürbaren Einbußen bei der Bild- und Tonqualität führen.

Insgesamt wird Sky Wow mit Werbung ohne die Premium-Funktionen des werbefreien Angebots auskommen. Das bedeutet wahrscheinlich auch, dass das Abonnement nur von einem Benutzer genutzt werden kann.

Sky hat zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Details zum neuen Wow-Abonnement, zur Art der Werbung oder deren Länge bekannt gegeben. Auch der Preis des neuen Abonnements wird nur angedeutet. Auf einer Informationsseite wird erwähnt, dass Kunden für monatlich 5 Euro ein Upgrade auf das werbefinanzierte Abonnement buchen und somit in das werbefreie Angebot wechseln können.

Es gibt also einen preislichen Unterschied von 5 Euro zwischen Wow-Abonnements mit und ohne Werbung. Das entspricht den monatlichen Kosten von 4,99 Euro für das Serien-Paket, dem gleichen Preis, den Netflix für sein werbefinanziertes Angebot verlangt. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass Sky den Preis für das reguläre Wow-Abonnement nicht erhöht. Es gibt Anzeichen dafür, dass dies der Fall sein könnte.

Bei Wow Premium zeigt Sky keine Werbung.

Das bisherige Abonnements wird nun auch unter Wow Premium laufen und soll unverändert bleiben, sodass Kunden weiterhin auf alle Inhalte und Funktionen zugreifen können. Sky bietet Wow Premium weiterhin komplett werbefrei mit den Paketen Serien, Serien und Filme sowie Live-Sport an. Kunden können die Inhalte mit einem Abonnement auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig in Full-HD-Qualität und Dolby Digital 5.1 abrufen.

Auf eine Anfrage von „Techbook“ zu weiteren Details bezüglich der beiden Abonnementtypen erklärte Sky:

„Mit Wow bieten wir unseren Kunden aktuell ein breites Spektrum an hochattraktiven Sport- und Entertainment-Inhalten. Die monatlichen Abo-Varianten Wow Serien, Wow Filme & Serien und Wow Live-Sport sind alle flexibel buchbar und ohne Vertragsbindung jederzeit kündbar.

Wow-Bestandskunden erhalten in den nächsten Wochen zu ihrem Wow-Abo ein automatisches Upgrade mit Wow Premium, um weiterhin das beste Streaming-Angebot erleben zu können. Die Abo-Konditionen unserer Bestandskunden bleiben unverändert.“

Bestandskunden zahlen daher auch nach der Umstellung auf Wow Premium die gleiche monatliche Gebühr wie bisher.

Sky weist jedoch darauf hin, dass es im Zuge der Anpassung allerdings zu einer fehlerhaften Anzeige der Rechnungsbeträge im Kundenkonto kommen könnte.

Auffällig in all diesen Erläuterungen zur Umstellung von Wow auf Wow Premium ist der starke Fokus auf die Bestandskunden. Auf der Webseite heißt es beispielsweise: „Als Bestandskunde bekommst du von uns alle Vorteile von Wow Premium ohne zusätzliche Kosten, solange du nicht kündigst.“

Sky erwähnt weder auf Techbook-Nachfrage noch auf der Informationsseite zum neuen Angebot Neukunden. Unbeantwortet bleibt auch, welche Bedingungen nach einer Kündigung und einer möglichen Neubuchung des Angebots gelten. Bedeutet dies möglicherweise, dass Sky bei einer Neubuchung von Wow Premium künftig eine höhere monatliche Gebühr verlangt?

Dies wurde bisher nicht bestätigt, weitere Informationen sollen aber folgen.

Der genaue Starttermin ist noch unklar. Da Sky jedoch in seiner Stellungnahme selbst von einer Kontaktaufnahme mit Bestandskunden in den kommenden Wochen spricht, um sie auf das Premium-Abonnement umzustellen, scheint der Starttermin nicht mehr allzu weit entfernt zu sein.

Quelle: .techbook.de