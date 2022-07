Was ist so sicher wie das Amen in der Kirche? Dass Action-Star Sylvester Stallone die Rolle des Vietnam-Veteranen John J. Rambo so geprägt hat, wie keine andere. Nun wurden allerdings interessante Details bekannt, die so manchen Fan mehr als überraschen dürften.

Denn auch wenn Sly mit der Verkörperung der Ein-Mann-Armee einen Kultcharakter der Filmgeschichte erschuf, war er anfänglich damit gar nicht glücklich. So überhaupt nicht. So verriet Stallone in einem Interview mit dem Talkmaster Howard Stern, dass er vor dem Rambo-Erfolg dachte, einen riesigen Fehler damit begangen zu haben.

„Ich und mein Manager kotzten nach dem ersten Test-Screening hinter das Kino.“

So ging Sly davon aus, mit dieser Rolle seine Karriere zu zerstören. Stallone verriet im Interview: „Sie gingen für die Hauptrolle in Rambo wirklich jeden Schauspieler im System durch und sagten, 'Ok, wir haben jetzt schon De Niro, Nick Nolte und sogar Zippy den Affen gefragt, lasst uns zu Sly damit gehen.' Ich sah mir das Ganze an und dachte, 'das ist ein Karriere-Killer.'“

Was ihn im Detail an der Rolle des Rambo störte, verriet er aber nicht. Als Sly jedoch die erste Schnittfassung sah, wurde ihm Angst und Bange um seine Karriere. Stallone: „Die erste Fassung war so schlecht. Ich und mein Manager kotzten nach dem ersten Test-Screening hinter das Kino. Wir versuchten, den Film zurückzukaufen und das Negativ zu verbrennen.“

„Nimm das, du Mäuse-mampfender Wichser“

Eingefleischte Fans werden diesbezüglich wissen, das Rambo in der Urfassung ganz anders hätte aussehen sollen. Stallone führt fort: „Der Film war ursprünglich drei Stunden lang und anderthalb davon jagte ich Leute durch den Wald. Ich schoss dabei Eulen ab und sagte Dinge wie 'Nimm das, du Mäuse-mampfender Wichser'. Schließlich meinte ich: 'Lasst uns all meine Dialoge rausschneiden.' Der Film wurde von drei Stunden auf 90 Minuten gekürzt. Und er funktioniert.“

Spannende Details, die Stallone Jahrzehnte nach „Rambo: First Blood“ verrät. Umso glücklicher dürften alle Beteiligten sein, dass man sich letztendlich auf die bekannte, finale Fassung geeinigt hat. So wurde nicht nur eine Action-Ikone erschaffen, sondern auch einer der unvergessenen Kultfilme des Action-Genres.

Quelle: Moviepilot