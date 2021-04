„World on Fire - Staffel 1 “ – Serien-Tipp – Serienfreunde, die Lust auf Historisches haben, können sich über die erste Staffel der BBC-Erfolgsserie „World on Fire“ freuen, die nun auf DVD und Blu-ray für das Heimkino erscheint. Dabei taucht man in den sieben Episoden in ein atmosphärisch dichtes Weltkriegsdrama ein, das von Minute eins an überzeugt.

Dies gelingt mit enorm vielseitiger Szenengestaltung, die zwischen verschiedenen filmischen Stilmitteln springt und den Zuschauer an verschiedene Orte Europas führt. So wird man in einem Moment in actionreiche Situationen des Krieges gebracht, um im nächsten Moment die Tragik in Familien zu erleben.

Es gibt zudem Romantik, es gibt viel Drama und genau durch die Wechsel erreichen die Episoden eine hohe Dynamik, die einen bis zum Ende der Staffel mitfiebern lässt. „World on Fire“ beginnt im September 1939, als das Deutsche Reich in Polen einmarschiert. Der Zweite Weltkrieg bricht aus und stürzt Menschen in ganz Europa ins Chaos.

Der in Warschau stationierte britische Übersetzer Harry setzt alles daran, seine polnische Geliebte Kasia aus dem Land zu schmuggeln. Im heimischen Manchester werden seine Angehörigen vom Krieg überrascht, der junge Draufgänger Tom schließt sich der Navy an und findet sich bald auf dem Schlachtfeld wieder. Die US-Kriegsreporterin Nancy riskiert in Berlin alles, um ihre Nachbarn vor den Nazis zu verstecken. In Paris weigert sich ihr Neffe derweil, die besetzte Stadt zu verlassen – und damit den Mann, den er liebt.

Diese Serie der BBC entpuppt sich als wahres Genre-Highlight. Man merkt der Produktion vor allem ihre Liebe zu Details an. Gut gelungen sind die Inszenierung an verschiedenen Orten sowie die Handlungsstränge, die sich nie fremd oder kompliziert anfühlen, sondern wie ein großes Ganzes inmitten der Wirren des Krieges.

Positiv zu erwähnen ist auch die Top-Besetzung von „World on Fire“: So zählen unter anderen Jonah Hauer-King, Julia Brown, Sean Bean, Helen Hunt, Zofia Wichlacz, Lesley Manville und Max Riemelt zum namhaften Cast. Alles in allem bekommen Genrefans eine ganz starke Serie präsentiert, die das erste Kriegsjahr in ganz Europa zeigt – von den Schicksalen der Zivilisten daheim bis zu den Soldaten an der Front.

Da freut man sich wirklich, dass bereits eine weitere Staffel angekündigt wurde. Die erste Staffel zu „World on Fire“ ist jedenfalls unser Serien-Tipp der Woche für starke Unterhaltung im Heimkino.



World on Fire - Staffel 1 (Pandastorm Pictures) – VÖ: 16. Apr. 21