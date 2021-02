Wir Kinder vom Bahnhof Zoo Trailer – „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ – ein Filmklassiker. Die Geschichte um Christiane F prägte eine ganze Generation. Zugleich ist das Bestseller-Drama um eine verlorene Jugend, Rebellion und Drogensucht ein zeitloser Stoff. Der eignet sich nicht nur für einen Film, sondern auch für andere Formate, wie die Macher einer neuen Serie nun zeigen wollen. Hier ist der erste Trailer zur Serienadaption von „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“.

Beim Streaming-Giganten Amazon Prime Video nahm man sich des Stoffs an und so taten sich die Amazon Studios mit Constantin Television zusammen, um das Format „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ zu realisieren. Acht Folgen wurden gedreht, die exklusiv bei Prime Video zu sehen sein werden. In Deutschland, Österreich und der Schweiz startet die neue Amazon Original Serie bereits am 19. Februar. Sie zeigt die Geschichte von sechs Jugendlichen.

Kompromisslos kämpfen sie für ihren Traum von Glück und Freiheit, mit dem sie all ihre Probleme mit ihren Eltern, den Lehrern und der Spießergesellschaft vergessen wollen. Christiane (Jana McKinnon), Stella (Lena Urzendowsky), Babsi (Lea Drinda), Benno (Michelangelo Fortuzzi), Axel (Jeremias Meyer) und Michi (Bruno Alexander) wollen das Leben spüren – und stürzen sich dabei in die Nächte Berlins.

Doch hinter dem Rausch aus Party, Drogen, Liebe und Versuchung lauert der Abgrund. Amazon bezeichnet „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ als „bildgewaltiges Coming-Of-Age-Epos, das ein ebenso provokatives, kontroverses wie eindrückliches Bild der Berliner Drogen- und Clubszene zeichnet“. Ob das Unterfangen gelungen ist, erlebt ihr am 19. Februar, wenn die neue Serie an den Start geht.