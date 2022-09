Winnie the Pooh: Blood and Honey

Winnie the Pooh: Blood and Honey: Trailer zum irren Slasher-Blutrausch – Ach ja, da werden doch bei Vielen Kindheitserinnerungen wach, wenn man an den süßen Bären Winnie Puuh und seine Freunde denkt. Nun erscheint bald ein wahrlich ungewöhnlicher Streifen, der sich eben diesen Kindheitshelden hergenommen und aus ihm einen fiesen Killer gemacht hat.

Die Rede ist von „Winnie the Pooh: Blood and Honey“, einem Slasher mit einem gar nicht mehr so süßen Winnie Puuh im Blutrausch. Wie das ausschaut, könnt ihr nun im Trailer sehen. Okay, Disney dürfte es wenig gefallen, dass sich Regisseur und Drehbuchautor Rhys Frake-Waterfield für seinen Horror-Albtraum „Winnie the Pooh: Blood and Honey“ das Kinderbuch des Autors Alan Alexander Milne als Vorlage genommen hat.

Lass deine Tiere niemals alleine zurück

Slasher-Fans dürften diese irre Idee jedoch umso mehr feiern, wohl nicht zuletzt, weil sie schon ziemlich abgefahren ist. Euch erwartet ein überaus wilder Plot, in dem die tierischen Freunde von ihrem menschlichen Beschützer Christopher Robin ohne Nahrung einfach zurückgelassen wurden. In all der Not kehren sie zu ihren animalischen Urinstinkten zurück, was sie hat verrohen lassen.

Als Robin Jahre später mit seiner Freundin zu den mittlerweile völlig empathielosen Kreaturen zurückkehrt, gibt es kein freundliches Wiedersehen. Als dann auch noch eine Gruppe junger Frauen hinzustößt, ist das „Winnie the Pooh“-Schlachtfest eröffnet. Ohne Frage, keine Produktion auf Hollywood-Niveau.

Old-School-Backwoods-Slasher

Aber das muss „Winnie the Pooh: Blood and Honey“ auch gar nicht sein. Vielmehr schaut alles danach aus, dass wir es hier mit einem illustren Old-School-Backwoods-Slasher zu tun bekommen. Ganz im Stile von Genre-Hits wie „The Texas Chainsaw Massacre“, „Wrong Turn“ oder „The Hills Have Eyes“ dürfen sich Genre-Fans bei diesem Independent-Horrorfilm auf reichlich Unterhaltung freuen.

„Winnie the Pooh: Blood and Honey“ könnte ein echter Genre-Hit mit Kultpotenzial werden. Leider gibt es noch keinen Veröffentlichungstermin für den deutschen Raum, der Streifen könnte aber noch in diesem Jahr im Heimkino landen.

Quelle: kino.de