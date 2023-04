Willkommen in Siegheilkirchen: Irrer und derber Animationsspaß im Heimkino – Filmfans werden in ihrem Leben schon so einige Streifen gesehen haben, bei denen man sich fragte, was zur Hölle man da gerade bitte anschaut. Ganz egal, ob mit einem negativen oder positiven Tenor. Nun ist im Heimkino auf Blu-ray einer dieser wirklich speziellen Filme erschienen. Die Rede ist von einem wahrhaft irren und überaus unverblümten Animationsfilm mit dem herrlich durchgehämmerten Titel „Willkommen in Siegheilkirchen“.

Auf den ersten Blick mag man hierbei denken, dass es sich um einen schönen Kinderfilm handeln könnte, aber davon ist der schonungslos politisch-inkorrekte österreichisch-deutsche Animationsfilm so weit entfernt wie wir vom Mars. Bei „Willkommen in Siegheilkirchen“ – im Original „Rotzbub“ – von Filmemacher Marcus H. Rosenmüller handelt es sich um eine Verfilmung nach dem ikonischen Kult-Satiriker Manfred Deix.

Eine Hommage an Karikaturkünstler Manfred Deix

Jener Comic-, Cartoon- und Karikaturkünstler Manfred Deix, der dafür berühmt-berüchtigt war, so gar keine Grenzen zu kennen und mit seiner Satire mit Karacho unter die Gürtellinie zu gehen. Und das ist bei dem wilden, zuweilen auch verstörenden Gag-Feuerwerk in „Willkommen in Siegheilkirchen“ zu sehen. Denn der bitterböse Klamauk feuert unter anderem mit mächtig viel Sexual- und Fäkalhumor um sich. Aber eben stets mit der Satire-Keule und verdammt viel Herz.

Wer diese Art des Humors liebt, wird diesen Animationsfilm weit jenseits der Norm lieben. Und darum geht es in „Willkommen in Siegheilkirchen“: Es geht ins Hinterland der Alpenrepublik Österreich, wo alle Augen auf Rotzbub gerichtet sind. Der ist der Sohn des örtlichen Wirts im erzkatholischen Siegheilkirchen. Rotzbub hat so überhaupt keine Lust zur Schule zu gehen. Anstatt die Schulbank zu drücken, zeichnet er lieber in dieser Zeit freche und freizügige Zeichnungen.

Zwischen derbem Humor und Coming-Of-Age-Geschichte

Diese stoßen natürlich bei seinen Mitschülern auf reges Interesse. Mit seinen Zeichnungen will Rotzbub aber auch die hübsche Mariolina beeindrucken, in die er sich nämlich verliebt hat. Währenddessen macht im Dorf allerdings schon die Runde, das Rotzbub sein sexuelles Erwachen mit seinen Zeichnungen zum Ausdruck bringt. Das führt im eigentlich so lammfrommen Örtchen dazu, dass er sich unter der Hand mit seinen obszönen Zeichnungen ein gutes Taschengeld dazuverdient.

Wer nun Lust auf „Willkommen in Siegheilkirchen“ bekommen hat, kann sich auf einen vollends derben Film freuen, der zugleich allerdings auch eine berührende Coming-Of-Age-Geschichte beherbergt. „Willkommen in Siegheilkirchen“ ist ab sofort im Handel als Blu-ray sowie auf DVD erhältlich.

Quelle: filmstarts.de