Willkommen bei den Reimanns: Neue Folgen bei Kabel Eins – Sie sind die berühmteste Auswanderer-Familie aus Deutschland. Die Rede ist von den Reimanns, die damals mit ihrer Auswanderung in die USA zum Kult wurden und mittlerweile auf der hawaiianischen Trauminsel O’ahu ansässig geworden sind.

In der letzten Staffel des TV-Formats „Willkommen bei den Reimanns“ ging es für das Ehepaar Konny und Manu von ihrer neuen Wahlheimat Hawaii aus mit dem Wohnwagen auf einen Roadtrip durch die USA. Auf ihrer Reise ging es für die Reimanns von der Ostküste der USA über den Wilden Westen bis hin nach Seattle. Mit der Heimkehr nach Hawaii endete die letzte Staffel im Februar dieses Jahres.

Im Oktober 2023 in Deutschland

Seither sehnen sich Fans der Auswanderer-Familie nach neuen Folgen. Und die soll es noch in diesem Jahr geben. Das verriet nun Manu Reimann via Instagram in einem Posting zum 20. Hochzeitstag mit ihrem Mann Konny. Auf eine Fan-Frage, wann es denn im TV weitergehen würde, antwortete Manu Reimann: „Im November nach unserer Deutschlandtour“. Tolle News für alle Reimann-Fans, die die Kultwanderer ab dem 24. Oktober 2023 dann auch in Deutschland live sehen können.

Denn das Paar ist auf einer kleinen Tour zugegen, bei der sie in 14 deutschen Städten ihr neues Buch „Manu und Konny Reimann: Wir haben uns unser Leben gebaut“ vorstellen wollen. Was die neuen Folgen von „Willkommen bei den Reimanns“ im TV angeht, wurden diese allerdings noch nicht offiziell von Kabel Eins bestätigt. Aber das dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein.

