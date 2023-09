Willkommen bei den Reimanns: Kabel Eins verkündet Start der neuen Folgen – Die berühmten deutschen Auswanderer, die Reimanns, sind bekannt für ihr Leben in den Vereinigten Staaten und haben zuletzt auf der malerischen Insel O'ahu in Hawaii Fuß gefasst. In der vergangenen Staffel ihrer TV-Show „Willkommen bei den Reimanns“ erlebten Konny und Manu Reimann Abenteuer auf einer ausgedehnten USA-Tour mit dem Wohnmobil.

In der letzten Staffel des TV-Formats „Willkommen bei den Reimanns“ starteten sie an der Ostküste und reisten über den Wilden Westen bis nach Seattle, bevor sie schließlich nach Hawaii zurückkehrten. Diese Staffel endete im Februar 2023. Für all diejenigen, die schon ungeduldig auf neue Episoden gewartet haben, gibt es nun gute Nachrichten.

Denn während Manu Reimann via Instagram in einem Posting zum 20. Hochzeitstag mit ihrem Mann Konny bereits neue Folgen ankündigte, gab der Heimat-TV-Sender der Kult-Auswanderer nun auch endlich den offiziellen Starttermin der neuen Folgen im Fernsehen bekannt. Demnach werden die neuen Episoden der beliebten Doku-Soap „Willkommen bei den Reimanns“ ab dem 19. November 2023 auf Kabel Eins zu sehen sein.

Hierbei wird es keine Änderungen an der Sendezeit. Und so wird wie üblich immer sonntags um 20:15 Uhr eine neue Folge ausgestrahlt. Bevor die neue Staffel an den Start geht, haben Fans der Reimanns zudem die Möglichkeit, das Ehepaar in Deutschland persönlich zu treffen. Ab dem 24. Oktober 2023 gehen Manu und Konny Reimann auf eine kleine Buchtour durch 14 deutsche Städte. Dort werden sie ihr neuestes Buch „Manu und Konny Reimann: Wir haben uns unser Leben gebaut“ präsentieren.