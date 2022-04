Will Smith: Eigene Frau führt Hollywood-Star per Video vor – Will Smith hat mit seinem Angriff nach einem Scherz von Comedian Chris Rock über Smiths Frau Jada Pinkett Smith bei der diesjährigen Oscar-Verleihung für einen wahren Eklat gesorgt. Seitdem ebbt der Wirbel um den Hollywood-Titan nicht ab. Nun ist nämlich ein 49-sekündiges Video auf Reddit wieder hochgeladen worden, das zeigt, wie Smiths Frau Jada Pinkett Smith den Schauspieler regelrecht vorführt.

Im Detail ist im Clip zu sehen, wie Jada ihre Kamera auf ihren Ehemann richtet. Dabei drängt sie Smith, dass er sich über Esther Perel äußern soll. Perel ist die Therapeutin des Paares, die ihnen bei vergangenen Eheproblemen geholfen hatte. Jedenfalls erklärte Jada im Video, dass eben diese Therapeutin in einer der kommenden Folgen ihrer beliebten Show Red Table Talk auftreten wird.

Aufforderung nicht ungefragt zu filmen

Will Smith reagiert daraufhin sichtlich unwohl mit den Worten: „Ich würde sagen, fang nicht einfach an, mich zu filmen, ohne mich zu fragen.“ Jada geht darauf nicht ein und antwortet: „Du weißt, dass Esther Perel an den Tisch kommt, sie wird beim Red Table dabei sein. Würdest du sagen, dass sie dazu beigetragen hat, dass du und ich unsere Beziehung neu definiert haben?“

Will bittet Jada weiter, ihn nicht ohne Erlaubnis zu filmen, woraufhin sie antwortet: „Oh mein Gott. Ich bin immer noch mit der Dummheit beschäftigt. […] Würdest du sagen, dass sie uns geholfen hat, die Verletzungen zu heilen, die wir uns gegenseitig zugefügt haben?“

„Fangt nicht einfach an zu drehen“

Will blickt dann direkt in die Kamera und sagt: „Meine Präsenz in den sozialen Medien ist mein ‚Brot und Butter’. Ihr könnt mich also nicht nur für soziale Medien benutzen. Fangt nicht einfach an zu drehen, ich stehe in meinem Haus. ‚Don't start rolling’.“ Jada richtet daraufhin die Kamera auf sich selbst, sagt: „Bitte schaut euch Esther am Roten Tisch an, denn sie hat uns sehr geholfen.“ Und fügt mit sarkastischen Worten hinzu: „Sieht man das nicht?“

Es ist ein Video, dass sehr wahrscheinlich aus dem Jahre 2019 stammt, da damals die Therapeutin Esther Perel zu Gast bei der Show Red Table Talk war. Dort sprach Smiths Frau Jade mit Perel über ihre Beziehung zu Will Smith, unter anderem auch über Untreue. Wie dem auch sei, dass dieses Video nun wieder auftaucht, werden die Diskussionen um Smith nach dessen Oscar-Ohrfeige nicht gerade abmildern.

Quelle: ladbible.com