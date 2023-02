Will Smith veröffentlicht Reaktionsvideo: Hollywood-Titan reagiert auf Oscar-Ohrfeige – Es waren Bilder, die um die Welt gingen – und die wohl niemand vergessen kann, der sie gesehen hat. Am wenigsten diejenigen, die selbst betroffen waren: Bei der 94. Oscar-Verleihung hielt Comedian Chris Rock eine Laudatio, in der er sich über die Haarausfall-Glatze von Will Smiths Frau Jada Pinkett Smith lustig machte. Kurz darauf sah die Welt, wie Will Smith die Bühne betrat – und Chris Rock eine Ohrfeige verpasste. Nun kommentiert Smith die Situation in einem TikTok-Duett-Video.

Die Bilder spalten das Netz, manche wollen darin entdeckt haben, dass sich der Star über die ganze Sache lustig macht, die meisten loben jedoch Smiths Humor und eine gewisse Selbstironie. Für den 54-jährigen Smith war der Vorfall jedenfalls ein Auf und Ab: Erst schlug er zu, dann meldete er sich kurz darauf auf Instagram und entschuldigte sich zerknirscht, dass Gewalt nie eine Lösung sei. Nun, fast zwei Jahre später, sehen wir ihn, wie er das TikTok-Video der Nutzerin „@missmoneyworking“ mit einer Pointe am Ende kommentiert.

Dabei handelt es sich wohl um den Lebenshilfe-Clip, in dem es um Achtsamkeit und mentale Gesundheit zu gehen scheint:

„Eine völlig IRRE Übung“ nennt„@missmoneyworking“ ihr Video, in dem sie Menschen mit einer bestimmten Lektion helfen will, ihr Leben zu beeinflussen. Wörtlich führt die Nutzerin im Clip aus: „Ich werde euch etwas verdammt Irres erzählen. Das klingt wirklich verrückt, aber es wird euer Leben verändern. Und mit 'euer Leben verändern' meine ich, dass es euer Leben so viel interessanter und lustiger machen wird. Wusstet ihr, dass ihr ein beliebiges Objekt in die Hand nehmen, es ansehen und es fragen könnt, was es von euch hält?“

Sie erläutert praktische Beispiele: „So könnt ihr zum Beispiel einen Stift in die Hand nehmen und ihn fragen, wie er euch sieht oder was er von euch hält, und ihr werdet von eurer Intuition eine Antwort erhalten. Ihr könnt euer Auto fragen, was es von euch denkt. Ihr könnt sogar das Geld nach seiner Meinung über euch fragen“, so „@missmoneyworking“. Währenddessen erleben wir einen Will Smith, der dem Video stumm zusieht, ab und zu mimisch auf die Ausführungen reagiert. Bis dahin nichts Besonderes, eher ein mehr oder minder unterhaltsames „Ohne Worte“.

Da folgt die Pointe:

Denn nachdem die Userin ihre Ausführungen darüber, was persönliche Gegenstände über einen denken könnten, beendet hat, passiert es: Vor seinen rund 73 Millionen TikTok-Abonnenten blickt Smith aus dem Kamerabild nach links. Er schaut zurück in die Kamera, mutet plötzlich zwischen betreten und unruhig an, wie ein Mann, der etwas loswerden will, den Mund aufmacht, aber nichts rausbekommt.

Da greift er plötzlich aus dem Bild und holt den Alltagsgegenstand, den er offensichtlich etwas fragen möchte, blickt in die Kamera.

Auf seinem Knie: Jener Oscar, den er bei der 94. Oscarverleihung gewonnen hat, nach der Ohrfeige, die um die Welt ging. Die Lippen immer noch leicht geöffnet, als wolle er etwas sagen – und so lässt der Schauspieler sein Gesicht nebst Goldjungen sprechen. Das Video sammelte seit seinem Erscheinen Millionen von Klicks – und die Mehrheit der User in den mehr als 5.000 Kommentaren (Stand: Redaktionsschluss) lobt Smiths Humor.