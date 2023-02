Will Smith und Martin Lawrence: Kult-Duo kündigt Bad Boys 4 an – Es ist einer dieser ganz besonderen Action-Reihen, die heute absoluten Kultstatus genießen. Die Rede ist von „Bad Boys“ mit dem ungleichen wie kongenialen Kult-Duo Will Smith und Martin Lawrence. Auch satte 28 Jahre nach dem ersten Teil „Bad Boys – Harte Jungs“ erfreut sich das Franchise einer treuen Anhängerschaft.

Deshalb wird es alle Fans des legendären Cop-Duos Mike Lowrey und Marcus Burnett überaus freuen, dass nun auch offiziell ein vierter Teil angekündigt wurde. Und dies von keinen Geringeren als Will Smith und Martin Lawrence selbst. Die Pläne, an „Bad Boys 4“ zu arbeiten, kündigten sie höchstpersönlich in einem gemeinsamen amüsanten Video via Instagram an.

Im Clip fragt Lawrence nämlich „Ist es endlich soweit?“, worauf Smith vielsagend antwortet: „Es ist soweit!“ Diese Nachricht dürfte allen Fans ein breites Grinsen im Gesicht bereitet haben. Auch laut Informationen des „Hollywood Reporter“ bestätigte Sony Pictures, dass die „Bad Boys“-Fortsetzung bereits in Vorbereitung sei.

Zwar gibt es zum vierten Teil noch keinen offiziellen Titel, aber sicher ist, dass eben Will Smith und Martin Lawrence die Geschehnisse im neuen Film abermals lenken werden. Ebenfalls ist bekannt, dass die belgischen Regisseure Adil El Arbi und Bilall Fallah wieder mit an Bord sind, die bereits den dritten Streifen „Bad Boys for Life“ inszeniert hatten.

Basis für bestes Action-Kino gelegt

Außerdem wird Produzenten-Legende Jerry Bruckheimer („Fluch der Karibik“, „Top Gun“) auch mit dabei sein. Eine gute Basis also, dass alle Fans mit „Bad Boys 4“ höchstwahrscheinlich noch mal bestes Action-Kino geboten bekommen. Es bleibt also spannend, was uns am Ende im vierten Teil erwarten wird.



Schauen wir daher noch mal auf das, was im herrlich spaßigen Actiongewitter „Bad Boys for Life“ zuletzt passierte. Draufgänger Mike Lowrey und sein Partner Marcus Burnett stehen nach all den Jahren immer noch im Dienst der Polizei und treiben Captain Howard nach wie vor zur Weißglut.

Während Einzelgänger Mike immer noch mit seinem Job verheiratet ist, wird Familienmensch Marcus zunehmend klar, dass er seine zweite Lebenshälfte lieber im Kreise seiner Liebsten verbringen will. Nachdem Mike eines Tages allerdings Ziel eines Attentats wird, überschlagen sich die Ereignisse, sodass den beiden nichts anderes übrigbleibt, als Jagd auf seinen Angreifer zu machen, der ein dunkles Geheimnis birgt.

