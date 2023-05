Wildnis-Abenteuer 7 vs. Wild: Streamer Montana Black erklärt seine Absage – Vor einigen Wochen begeisterte Survivalist Fritz Meinecke mit seiner Ankündigung, dass es eine dritte Staffel „7 vs. Wild“ geben werde, nicht nur YouTube-Deutschland. Sämtliche Kandidatenduos wurden nunmehr nominiert – doch welche davon schaffen es tatsächlich in die neue Staffel des Survival-Events auf YouTube? Ein Medienbericht betont, dass die Rückmeldefrist bereits abgelaufen ist und das Echo desillusionierte.

So hatten sowohl Vanessa Blank als auch Survival Lilly bereits eine Teilnahme abgelehnt. Gleiches gilt demnach für Klaas. Fritz Meinecke hätte ihn dem Bericht bei „Watson“ zufolge am liebsten im Duett mit Joko in der Wildnis erlebt. Weitere Namen auf der Liste sind die „Naturensöhne“ Gerritt und Andy. Vergleichsweise große Personalien aus der Streamer-Szene wie Elotrix, Knossi und MontanaBlack gesellen sich hinzu. Doch wie steht es um eine Teilnahme dieser?

Deutschlands wohl bekanntester Streamer gibt Rückmeldung

Per Instagram reagierte MontanaBlack und erteilte den Fans von „7 vs. Wild“ eine gewohnt freimütige Absage: „Ich habe die Einladung abgelehnt“, so Marcel Eris, wie die Streaming-Größe bürgerlich heißt. Eris zufolge könne er sich nun Ausreden einfallen lassen, warum er nicht dabei sei, doch die ehrliche Antwort laute: „Ich habe einfach nicht die Eier dazu. Drei Wochen aus meinem goldenen Käfig, drei Wochen aus dem Internet, drei Wochen nicht streamen, einfach drei Wochen aus meinem Alltag – das kann ich nicht, da hab ich nicht die Eier zu.“

Zwar hätte er durchaus gerne solch eine Erfahrung mit Carsten [gemeint ist der bürgerliche Name von Elotrix, Anm. d. Verf.] gemacht, doch handele es sich eben um „eine Team-Entscheidung und nicht eine Entscheidung, um ihm einen Gefallen zu tun“, so MontanaBlack. Eris freimütig: „Ich bin lieber zu Hause in meinem Alltag.“ Dass ihn so viele bei dem Format erleben wollten, schmeichle ihm aber sehr. MontanaBlack schloss mit einer Selbsterkenntnis: „Unterm Strich bin ich wohl einfach nicht dazu gemacht, drei Wochen in der Wildnis zu überleben.“

Weitere Streaming-Größe zweites Mal dabei

Ganz anders sieht es bei dem bekannten Streamer Knossi aus. In der zweiten Staffel „7 vs. Wild“ war Jens „Knossi“ Knossala bereits als Kandidat dabei, überraschte die Zuschauer mit seinem Durchhaltevermögen bis zum Schluss, welches ihm wohl niemand zugetraut hatte. Gemeinsam mit Sascha Huber will er im Team ein zweites Mal den Kampf gegen die Wildnis wagen. Eine entsprechende Entscheidung gab das Duo live über Twitch bekannt. Auch auf Instagram erläuterte Knossi kurz darauf: „14 Tage in der Wildnis mit Sascha Huber. Wir sind dabei! Das ist die Zusage“.

Auch die „Naturensöhne“ verkündeten nach der Nominierung ihre Teilnahme, schränkten aber selbst über YouTube ein: „Wir sind von den Grundvoraussetzungen nicht die Top-Survivorlisten.“ Eine Erklärung, warum sie dennoch teilnehmen möchten, lieferten sie auch: „So eine Chance bekommen wir wohl nie wieder.“ Ebenso sagte Survival Mattin zu, der gemeinsam mit Fritz Meinecke im Team in Staffel drei von „7 vs. Wild“ antreten will. Wir halten euch über weitere Entwicklungen auf dem Laufenden.

Quelle: watson.de