Bombast wie Gladiator für 140 Millionen Dollar: Prime bringt neue Serie von Roland Emmerich – Roland Emmerich kennt man vor für seine bombastischen Katastrophenfilme, allen voran natürlich „Independence Day“. Doch nimmt er sich derzeit historische Stoffe vor: Brot und Spiele warten auf das Publikum bei Amazon Prime, wie der Streaming-Riese nunmehr enthüllt hat. Eine Gladiatoren-Serie namens „Those About To Die“, bei der Emmerich Co-federführend ist. Man weiß auch schon, wann sie zu sehen sein wird.

Es sind definitiv gute Zeiten für Fans von Sandalenfilmen und epischer Historienunterhaltung, wie man nicht nur bei „Filmstarts“ vermeldet: Einerseits heizt Amazon das Publikum bereits wieder für den Stoff an, indem man dort die vor Intrigen und bombastischer Action nur so überquellende, fantastische Serie „Spartacus“ zeigt. Andererseits wissen wir, dass am 21 November 2024 der zweite Teil von „Gladiator“ in die Kino-Arenen einmarschieren soll. Nun hat sich Amazon dem Bericht zufolge für Prime internationale Exklusivrechte für „Those About To Die“ gesichert.

Unter anderem auch für Deutschland:

Bereits 2024 soll die erste Staffel bei Prime Video anlaufen, man will dem Bericht von „Fimstarts“ zufolge alle zehn Folgen zeigen. Bei dem Projekt wird geklotzt, nicht gekleckert – ganze 140 Millionen US-Dollar soll das Format laut Medienberichten verschlungen haben. Angesichts des historischen Stoffes darf man bei solchen Summen somit wohl mit opulenten Bauten für echte Kulissen und Bombast in Sachen Action hoffen. Wohl nicht zuletzt der historischen Glaubwürdigkeit wegen, dreht man derzeit in Rom.

Die dortigen Cinecittà-Studios dienen dafür, genießen Legendenstatus. Die Episoden werden sowohl von Roland Emmerich als auch von Marco Kreuzpaintner („Der Fall Collini“) inszeniert, es sind also gleich zwei große Namen für „Those About To Die“ vor Ort. Nachdem die Serie bei Prime Video lief, soll sie später auch nach der exklusiven Laufzeit ins Free TV wechseln. Für Deutschland weiß man noch nicht, welcher Sender sich des Formats annehmen wird, in Österreich wird ServusTV das Ganze ausstrahlen.

Man sollte wissen:

ServusTV Österreich hat nichts mit ServusTV Deutschland zu tun, bei dem deutschen Sender handelt es sich um eine anders strukturierte Anstalt, die Ende 2023 den Dienst einstellt. Neben der Ausstattung und Opulenz sorgt auch die Darstellerriege von „Those About To Die“ für gelupfte Augenbrauen. Denn neben Oskar-Titan Anthony Hopkins wird auch Tom Hughes mit von der Partie sein.

Den beiden stehen mit Iwan Rheon und Jóhannes Haukur Jóhannesson auch zwei Namen aus „Game of Thrones“ zur Seite. Die Handlung von „Those About To Die“ ist dabei im Jahr 79 nach Christus angesiedelt. Die ganze Welt dreht sich um Rom, doch die alles bestimmende Metropole am Tiber leidet unter ihrer Überbevölkerung. Im Volk machen sich Rastlosigkeit und Unfrieden bereit.

Gewalt liegt in der Luft:

Der Mob will unterhalten werden – kostenlose Speisen werden der Menge ebenso vorgeworfen wie die berühmten „Brot und Spiele“: Gladiatorenkämpfe im Kolosseum und die beliebten Wagenrennen sollen die Massen ablenken. Hier ist die Serie angesiedelt, dreht sich um die Gladiatoren und deren Ausbilder, aber auch die Patrizierfamilien, welche die Spiele fest in der Hand halten. Zugleich ist die Unterwelt involviert:

Das Wettgeschäft boomt. In mehreren dieser Milieus sollen wir in „Those About To Die“ verschiedenen Leben beiwohnen – sei es das Dasein von Schwerreichen oder deren Sklaven, Betreibern von Gladiatorenschulen oder den Kämpfern selbst. Fest steht nur eines: Nicht jedes davon wird schön enden …

Quelle: filmstarts.de