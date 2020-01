Autor: Bernhard Trecksel

Wickie und die starken Männer: Trailer – Eine absolute Kult-Anime- bzw. Zeichentrick-Serie kehrt in Filmform noch in diesem Frühling auf unsere Kinoleinwände zurück: In „Wickie und die starken Männer – Das magische Schwert“ wird der gewitzte Jung-Nordmann erneut auf große Fahrt gehen. Diesmal in einem computeranimierten Abenteuer, bei dem wie immer bei Wikis Kaperfahrten vor allem zwei Dinge gefragt sind: Mut und Gewitztheit.

Die Handlung von „Wickie und die starken Männer – Das magische Schwert“ dreht sich um den jungen Häuptlingssohn Wickie (Julius Weckauf), der nur zu gerne seinen Vater Halvar (Dietmar Bär) auf dessen Abenteuern begleiten würde. Schließlich ist Wickie aufgeweckt und weiß seinen Verstand zu gebrauchen. Doch Halvar glaubt zu wissen, dass sein Sohn nicht nur zu jung, sondern auch zu weich für solche Abenteuer ist.

Immerhin plant er, seinem Erzfeind, dem Schrecklichen Sven, ein Zauberschwert zu stehlen. Das gelingt zwar, doch dank Wickies Neugierde geht die Sache im Nachhinein schief: Der verwandelt mit dem Schwert nämlich seine Mutter Ylva in eine Statue aus purem Gold. Nun ist guter Rat teuer: Wickie tut sich mit seiner Cousine Ylvi (Malu Leicher) und dem jungen Krieger Leif (Ken Duken) zusammen.

Auf einer geheimnisvollen Insel soll die Lösung ihres Problems ruhen – doch bis dahin sind viele Abenteuer zu bestehen. Ob der Kult-Klassiker auch im Animationsformat zu überzeugen weiß, erleben wir spätestens am 30. April 2020, denn dann bricht „Wickie und die starken Männer – Das magische Schwert“ zur Kaperfahrt in den deutschen Kinos auf.