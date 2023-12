Wickie und die starken Männer: Originale Kultserie kehrt zurück im TV – Es weht ein nostalgischer Wind demnächst im TV-Programm, denn „Wickie und die starken Männer“, jene Kultserie, die Generationen geprägt hat, segelt zurück auf den Bildschirm. Das große Comeback wird es beim Sender ZDFneo zu sehen geben, der dafür bekannt ist nostalgische TV-Perlen wiederzubeleben. Nun holen sie den kleinen Wikingerhelden und seine Gefährten erneut ins Rampenlicht.

Erstmals ausgestrahlt am 31. Januar 1974 im ZDF, eroberte „Wickie und die starken Männer“ schnell die Herzen von Jung und Alt. Die Serie, eine deutsch-japanische Kooperation, war wegweisend in der TV-Geschichte und begründete ihren Kultstatus über Jahrzehnte. Sie wurde zum Synonym für spannende Geschichten, in denen Mut, Intelligenz und Freundschaft im Vordergrund stehen.

Die Geschichte des jungen Wickie

Nach über fünf Jahren Pause, in denen keine komplette Staffel im Free-TV zu sehen war, ist die Freude über die Rückkehr der Originalserie sicherlich groß. Die Zeichentrickserie „Wickie und die starken Männer“ basiert auf den Kinderbüchern von Runer Jonsson. Die Serie erzählt die Geschichte des jungen Wickie, einem intelligenten und einfallsreichen Kind, das in einem Wikingerdorf namens Flake lebt.

Wickie ist physisch nicht so stark wie die anderen Wikinger, aber er besticht durch seinen scharfen Verstand und seine kreativen Lösungen für Probleme. Jede Episode folgt den Abenteuern von Wickie und den erwachsenen Wikingern des Dorfes, einschließlich seines Vaters Halvar, dem Anführer der Gruppe. Sie begeben sich auf verschiedene Expeditionen, die sie in gefährliche und aufregende Situationen führen.

Serien-Marathon und Doppelfolgen

Obwohl Wickie anfangs oft wegen seiner mangelnden körperlichen Stärke belächelt wird, beweist er immer wieder, dass Klugheit und Einfallsreichtum in schwierigen Situationen ebenso wertvoll sind. An Wickies Seite sind zudem einzigartigen Charaktere wie der weise Urobe, der künstlerische Ulme, der schmausende Faxe, der eigenwillige Gorm, der träge Snorre und sein ewiger Rivale Tjure. Diese facettenreichen Persönlichkeiten machen jede Episode zu einem unvergesslichen Abenteuer.

Die Serie ist bekannt für ihre humorvolle Darstellung des Wikingerlebens und ihre lehrreichen Botschaften. „Wickie und die starken Männer“ wurde international ausgestrahlt und hat sich zu einer Kultserie entwickelt, die mehrere Generationen von Zuschauern begeistert hat. ZDFneo setzt mit der Wiederausstrahlung von „Wickie und die starken Männer“ ein Zeichen. Denn die Serie, die einst Pionierarbeit im internationalen Seriengeschäft leistete, erhält so noch mal die verdiente Aufmerksamkeit.

Die ersten 16 Episoden wird es in einem Serien-Marathon geben, der am 28. Januar 2024 startet. Danach wird es ab dem 29. Januar 2024 die restlichen Folgen von „Wickie und die starken Männer“ immer täglich in Doppelfolgen geben.

Quelle: wunschliste.de